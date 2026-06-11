بهگزارش خبرنگار میراثآریا، بهروز ندایی پنجشنبه ۲۱ خرداد در حاشیه افتتاح نمایشگاههای صنایعدستی استان همدان، با تأکید بر حمایت همهجانبه دولت از فعالان حوزه صنایعدستی از افزایش سقف تسهیلات، توسعه پوشش بیمهای هنرمندان، راهاندازی نمایشگاههای دائمی عرضه محصولات خبر داد.
سرپرست معاونت صنایعدستی کشور ادامه داد: یکی از برنامههای مهم وزارت میراثفرهنگی ایجاد و توسعه نمایشگاههای دائمی صنایعدستی است تا تولیدات هنرمندان بهصورت مستقیم در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
او با اشاره به حمایتهای مالی دولت از فعالان این حوزه افزود: سال گذشته در سطح کشور بیش از ۶ همت تسهیلات در حوزه صنایعدستی پرداخت شد و تنها در دو ماه گذشته حدود ۲.۳ همت تسهیلات به ۱۸ هزار نفر از فعالان صنایعدستی اختصاص یافته است.
ندایی عنوان کرد: برای سالجاری نیز بیش از ۸ همت تسهیلات پیشبینی شده و در همین راستا سقف پرداخت تسهیلات انفرادی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
او با تأکید بر حمایت از هنرمندان صنایعدستی در استانها تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای شهرستانهای ملایر و نهاوند، هیچ محدودیتی برای حمایت از فعالان صنایعدستی وجود نخواهد داشت و تلاش میکنیم زمینه توسعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی هنرمندان را بیش از گذشته فراهم کنیم.
ندایی درباره بیمه هنرمندان صنایعدستی نیز گفت: هنرمندانی که بهصورت کارگاهی فعالیت میکنند، تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت، در خصوص بیمه فعالان انفرادی نیز میزان بهرهمندی از این خدمات به اعتبارات پیشبینیشده از سوی دولت بستگی دارد.
معاون صنایعدستی کشور مطرح کرد: نمایشگاههای دائمی صنایعدستی اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازار فروش محصولات هنرمندان به شمار میرود.
او ضمن تأکید بر بازاریابی و فروش محصولات صنایعدستی گفت: زمینه معرفی، بازاریابی و فروش هرچه بهتر تولیدات هنرمندان امری ضروری است که باید فراهم شود.
ندایی در پایان صنایعدستی را نماد هویت فرهنگی کشور دانست و خاطرنشان کرد: صنایعدستی، هویت زنده فرهنگی ماست و میتواند آداب، رسوم، فرهنگ و ویژگیهای ارزشمند مردم مناطق مختلف کشور را هم در داخل و هم در عرصههای بینالمللی معرفی کند.
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