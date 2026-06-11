به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، با اشاره به اهمیت پاسداشت حضور حماسی مردم و هنرمندان در رویدادهای فرهنگی استان اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن یکصدمین روز از این حماسه ماندگار، غرفه اختصاصی اداره‌کل میراث‌فرهنگی با هدف تبیین ظرفیت‌های بی‌بدیل صنایع‌دستی استان برپا شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه افزود: در این غرفه، با حضور هنرمندان شاخص صنایع‌دستی استان، مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی شامل نمایشگاه تخصصی عکس با موضوع جاذبه‌های میراث‌فرهنگی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی زنده صنایع‌دستی برای علاقه‌مندان و همچنین پذیرایی از بازدیدکنندگان با محصولات بومی خدمات خود را به مردم ارائه دادند.

اعظمی با تأکید بر اینکه پیوند میان مردم و صنایع‌دستی همواره یکی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل بوده است، تصریح کرد: حضور پرشور هنرمندان در این رویداد، فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌های بومی و احیای هنرهای سنتی بود.

او ادامه داد: امیدواریم این اقدامات علاوه بر ایجاد فضایی بانشاط و فرهنگی، گامی موثر در جهت ترویج و توسعه صنایع‌دستی و جذب گردشگر در استان کرمانشاه باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در پایان ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران این غرفه، از استمرار چنین برنامه‌هایی در مناسبت‌های آتی با هدف تعامل نزدیک‌تر با جامعه هنری و عموم مردم خبر داد.

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