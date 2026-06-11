به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن جانجان پنجشنبه ۲۱ خرداد در آیین افتتاح بازارچه صنایع‌دستی نهاوند، افزود: پایه و بنیان شهر کنونی نهاوند به دوره سلوکیان بازمی‌گردد، این شهر با نام لائودیسه، از معدود شهرهای دوره سلوکی است که حیات تاریخی آن تا امروز تداوم یافته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی نهاوند افزود: کتیبه مشهور لائودیسه که در نهاوند کشف و اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود، از مهم‌ترین اسناد تاریخی این دوره به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه از سال ۱۳۸۴ تاکنون کاوش‌های باستان‌شناسی گسترده‌ای برای شناسایی معبد لائودیسه در محله دوخواهران نهاوند انجام شده است، گفت: در این کاوش‌ها آثار ارزشمند متعددی از دوره سلوکی کشف شده و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آن، کشف یک گور تومولوسی متعلق به یکی از شخصیت‌های برجسته دوره سلوکی است که برای نخستین‌بار در ایران شناسایی شد.

جانجان خاطرنشان کرد: دوره سلوکی یکی از کم‌تر شناخته‌شده‌ترین دوره‌های تاریخی ایران است و پژوهش‌های صورت‌گرفته در نهاوند این ظرفیت را ایجاد کرده است که بخشی از خلأ مطالعاتی این دوره تاریخی از طریق یافته‌های این شهرستان برطرف شود.

او همچنین از تدوین پرونده ثبت جهانی سلسله سراب‌های نهاوند خبر داد و گفت: نهاوند با برخورداری از ۱۲ سراب، یکی از کم‌نظیرترین مناطق غرب کشور از نظر منابع طبیعی و گردشگری است.

جانجان افزود: به همین منظور، مطالعات تشکیل پرونده ثبت جهانی سراب‌های غرب کشور با محوریت شهرستان نهاوند و با مشارکت استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان و ایلام آغاز شده است.

او ابراز امیدواری کرد با تکمیل این پرونده و دفاع از آن در یونسکو، نهاوند بتواند به یکی از مقاصد شاخص گردشگری جهانی تبدیل شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی نهاوند در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ رشته صنایع‌دستی در نهاوند فعال است و این شهرستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تولید و اشتغال برخوردار است.

جانجان افزود: در روستای دهفول به‌عنوان روستای ملی مبل و منبت، حدود ۵۰۰ کارگاه کوچک و بزرگ فعال است و نزدیک به یک‌هزار نفر به‌صورت مستقیم در این حوزه اشتغال دارند.

او تصریح کرد: در مجموع بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ کارگاه صنایع‌دستی در سطح شهرستان فعال بوده و حدود سه‌هزار و ۲۰۰ نفر از صنعتگران دارای مجوز، بیمه و فعالیت رسمی هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نهاوند با تأکید بر ضرورت تقویت بازاررسانی و فروش محصولات صنایع‌دستی تصریح کرد: توسعه تولید در کنار ایجاد زیرساخت‌های مناسب بازاریابی و فروش می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال پایدار صنعتگران شهرستان داشته باشد.

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