به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی پنجشنبه ۲۱ خرداد در آیین افتتاح بازارچه‌ صنایع‌دستی ملایر با تشریح ظرفیت‌های این شهرستان، خواستار توجه بیشتر به زیرساخت‌ها و نیروی انسانی این حوزه شد.

رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری ملایر با اشاره به اینکه ۳۶۰ اثر تاریخی در ملایر وجود دارد، گفت: مجموعه دستکند سامن و نوشیجان از آثار شاخص استان هستند و ۱۹ درصد از کل آثار تاریخی استان همدان در ملایر واقع شده است.

او اضافه کرد: در این شهرستان ۳۲ تأسیسات گردشگری وجود دارد اما در این حوزه ضعیف بودیم، با کمک شهرداری دو هتل در دست ساخت داریم که با بهره‌برداری از آن‌ها، زیرساخت‌های گردشگری پیشرفت خوبی خواهد داشت.

جلیلی با اشاره به ۲۱ رشته فعال صنایع‌دستی در این شهرستان، تصریح کرد: عمده رشته هنر ملایر، منبت‌کاری است که سال ۹۵ این هنر را ثبت ملی کردیم و سال ۹۸ به ثبت جهانی رسید، هنر مروار نیز ثبت ملی شده است.

او با بیان اینکه ملایر شهر جشنواره‌هاست، گفت: در یک دوره یک‌ماهه، جشنواره‌های متعددی در ملایر برگزار می‌شود و این شهرستان در این حوزه رو به رشد است و باید به یک مقصد گردشگری تبدیل شود.

جلیلی افزود: برای تکمیل تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و سرویس‌های بهداشتی این بازارچه دائمی نیازمند اعتبار هستیم، همچنین مجموعه‌های دستکند سامن و نوشیجان نیروی کافی ندارند و با چالش نیروی انسانی مواجه‌اند.

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