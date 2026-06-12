به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ همزمان با هفته صنایع‌دستی، صدیقه سعادتمند بخشدار مرکزی دشتستان و سیده‌خدیجه حسینی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دشتستان، از کارگاه سفالگری اصغر طاهری و کارگاه سفال و سرامیک کشتکاری بازدید کردند.

در جریان این بازدید، بخشدار مرکزی دشتستان با بررسی مسائل و مشکلات فعالان این حوزه، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی تأکید کرد.

سعادتمند با تبریک روز صنایع دستی اظهار کرد: ترویج استفاده از محصولات سفالی و صنایع دستی بومی که حاصل هنر، خلاقیت و نوآوری هنرمندان این عرصه است، افزون بر ایجاد فضایی زیبا و دلنشین در منازل و محیط‌های کاری، می‌تواند در توسعه اشتغال و رونق کسب‌وکارهای محلی نیز نقش‌آفرین باشد.

او افزود: حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی و رفع موانع پیش‌روی آنان، از وظایف مهم دستگاه‌های اجرایی است و باید با جدیت دنبال شود.

بر اساس این گزارش، در این دو کارگاه محصولاتی از جمله زیورآلات سفالی و سرامیکی، گلدان، کوزه، ظروف هفت‌سین، کاسه و دیگر ظروف سفالی تولید می‌شود.

انتهای پیام/