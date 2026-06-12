۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹

بازدید مسئولان دشتستان از کارگاه‌های صنایع‌دستی

بازدید مسئولان دشتستان از کارگاه‌های صنایع‌دستی

به مناسبت روز صنایع دستی، مسئولان دشتستانی از کارگاه‌های صنایع‌دستی این شهرستان بازدید کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ همزمان با هفته صنایع‌دستی، صدیقه سعادتمند بخشدار مرکزی دشتستان و سیده‌خدیجه حسینی رئیس اداره میراث‌فرهنگی،  گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دشتستان، از کارگاه سفالگری اصغر طاهری و کارگاه سفال و سرامیک کشتکاری بازدید کردند.

در جریان این بازدید، بخشدار مرکزی دشتستان با بررسی مسائل و مشکلات فعالان این حوزه، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی تأکید کرد.

سعادتمند با تبریک روز صنایع دستی اظهار کرد: ترویج استفاده از محصولات سفالی و صنایع دستی بومی که حاصل هنر، خلاقیت و نوآوری هنرمندان این عرصه است، افزون بر ایجاد فضایی زیبا و دلنشین در منازل و محیط‌های کاری، می‌تواند در توسعه اشتغال و رونق کسب‌وکارهای محلی نیز نقش‌آفرین باشد.

او افزود: حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی و رفع موانع پیش‌روی آنان، از وظایف مهم دستگاه‌های اجرایی است و باید با جدیت دنبال شود.

بر اساس این گزارش، در این دو کارگاه محصولاتی از جمله زیورآلات سفالی و سرامیکی، گلدان، کوزه، ظروف هفت‌سین، کاسه و دیگر ظروف سفالی تولید می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032201862
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

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