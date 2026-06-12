بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمود باقری روز جمعه ۲۲ خرداد در خطبههای نماز جمعه با اشاره به فعالیت صنعتگران شهرستان در رشتههای مختلف، اظهار کرد: صنعتگران ایجرود در حوزههای گوناگون مشغول فعالیت هستند و نقش مهمی در حفظ و ترویج هنرهای بومی شهرستان ایفا میکنند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ایجرود افزود: بیشتر بانوان این شهرستان در رشته گلیمبافی و فرش فعالیت دارند و این هنرهای سنتی یکی از ظرفیتهای ارزشمند شهرستان هستند.
او ادامه داد: نمایشگاه صنایعدستی امروز به مناسبت هفته صنایعدستی در محل برگزاری نماز جمعه برپا شد و مورد بازدید نمازگزاران، صنعتگران و مسئولان شهرستان قرار گرفت.
باقری گفت: حضور مسئولان شهرستان در این نمایشگاه، نمادی از عزم مدیریت شهری برای شناسایی چالشها و پیگیری رفع موانع تولیدکنندگان است تا هنرهای سنتی ایجرود از یک فعالیت خانگی به یک جریان اقتصادی پایدار تبدیل شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ایجرود بیان کرد: رویداد نه تنها بستری برای دیده شدن هنرِ دست صنعتگران فراهم میکند، بلکه با حذف واسطهها، امکان تعامل مستقیم تولیدکننده و مصرفکننده را ایجاد کرده که موجب افزایش انگیزه در بین هنرمندان برای توسعه فعالیتهایشان میشود.
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