۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۲

نمایشگاه صنایع‌دستی با ظرفیت ۱۰۰ غرفه از 10 شهر خراسان رضوی در گلمکان برپا شد

نمایشگاه صنایع‌دستی با ظرفیت ۱۰۰ غرفه از 10 شهر خراسان رضوی در گلمکان برپا شد

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار از برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و محصولات بومی‌محلی با ۱۰۰ غرفه از ۱0 شهر خراسان رضوی در منطقه گلمکان هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اکبر احمدزاده امروز شنبه 23 خرداد 1405 با اعلام این خبر افزود: در این نمایشگاه حدود ۱۰۰ غرفه از هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی از 10 شهر خراسان رضوی شامل گلبهار، گلمکان، چناران، قوچان، مشهد، شاندیز، کلات، نیشابور، بجستان، سبزوار و شهر قاین از خراسان جنوبی برپا شد که بخش قابل توجهی از آنان را بانوان کارآفرین و فعالان اقتصادی تشکیل می‌دهند.
مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار ادامه داد: انواع صنایع‌دستی و تولیدات بومی شامل مصنوعات چرمی، سنگ‌تراشی و محصولات سنگی، آثار رزینی، نمد، قالی و قالیچه، پوشاک، حوله و حوله‌های فرت‌بافی، گل و گیاه، ادویه‌جات، زیورآلات، شیرینی، نان‌های سنتی، عسل، ترشیجات، تنورهای سنتی پخت نان، گیلاس و دیگر محصولات محلی در این نمایشگاه عرضه شده است.
احمدزاده تصریح کرد: این نمایشگاه چهارمین نمایشگاه برگزارشده در شهرستان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون است و برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای مشابه با هدف حمایت از تولیدکنندگان، مشاغل خانگی و کارآفرینان ادامه خواهد داشت.
او گفت: علاوه بر این نمایشگاه‌ها، دو بازارچه دائمی شامل پنجشنبه‌بازار و جمعه‌بازار نیز در شهرستان فعال است که فرصتی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان و حمایت از اقتصاد محلی فراهم کرده‌اند.
مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار اظهار کرد: این نمایشگاه با پیگیری و حمایت فرماندار شهرستان گلبهار به عنوان رئیس ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی جشنواره و با همکاری مجموعه چشمه سبز و دستگاه‌های اجرایی شهرستان، به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی و با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، حمایت از هنرمندان و صنعتگران، توسعه مشاغل خانگی، تقویت کارآفرینی و رونق گردشگری منطقه برگزار شده است. 
هم‌چنین امان‌الله خدمتگزار، فرماندار شهرستان گلبهار، به همراه امام جمعه گلمکان، بخشدار گلمکان، مشاور امور بانوان و خانواده فرماندار و جمعی از مسئولان، از این نمایشگاه بازدید کردند.
 در جریان این بازدید، مسئولان ضمن گفت‌وگو با هنرمندان، صنعتگران و تولیدکنندگان، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مسائل فعالان قرار گرفتند. همچنین از مدیریت و عوامل اجرایی مجموعه چشمه‌سبز گلمکان و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان به‌دلیل برگزاری مطلوب این رویداد فرهنگی و اقتصادی قدردانی شد.

نمایشگاه صنایع‌دستی با ظرفیت ۱۰۰ غرفه از 10 شهر خراسان رضوی در گلمکان برپا شد

انتهای پیام/

کد خبر 1405032301920
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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