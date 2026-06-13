بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علی اکبر احمدزاده امروز شنبه 23 خرداد 1405 با اعلام این خبر افزود: در این نمایشگاه حدود ۱۰۰ غرفه از هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه صنایعدستی و مشاغل خانگی از 10 شهر خراسان رضوی شامل گلبهار، گلمکان، چناران، قوچان، مشهد، شاندیز، کلات، نیشابور، بجستان، سبزوار و شهر قاین از خراسان جنوبی برپا شد که بخش قابل توجهی از آنان را بانوان کارآفرین و فعالان اقتصادی تشکیل میدهند.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلبهار ادامه داد: انواع صنایعدستی و تولیدات بومی شامل مصنوعات چرمی، سنگتراشی و محصولات سنگی، آثار رزینی، نمد، قالی و قالیچه، پوشاک، حوله و حولههای فرتبافی، گل و گیاه، ادویهجات، زیورآلات، شیرینی، نانهای سنتی، عسل، ترشیجات، تنورهای سنتی پخت نان، گیلاس و دیگر محصولات محلی در این نمایشگاه عرضه شده است.
احمدزاده تصریح کرد: این نمایشگاه چهارمین نمایشگاه برگزارشده در شهرستان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون است و برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای مشابه با هدف حمایت از تولیدکنندگان، مشاغل خانگی و کارآفرینان ادامه خواهد داشت.
او گفت: علاوه بر این نمایشگاهها، دو بازارچه دائمی شامل پنجشنبهبازار و جمعهبازار نیز در شهرستان فعال است که فرصتی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان و حمایت از اقتصاد محلی فراهم کردهاند.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلبهار اظهار کرد: این نمایشگاه با پیگیری و حمایت فرماندار شهرستان گلبهار به عنوان رئیس ستاد برنامهریزی و هماهنگی جشنواره و با همکاری مجموعه چشمه سبز و دستگاههای اجرایی شهرستان، به مناسبت روز جهانی صنایعدستی و با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، حمایت از هنرمندان و صنعتگران، توسعه مشاغل خانگی، تقویت کارآفرینی و رونق گردشگری منطقه برگزار شده است.
همچنین امانالله خدمتگزار، فرماندار شهرستان گلبهار، به همراه امام جمعه گلمکان، بخشدار گلمکان، مشاور امور بانوان و خانواده فرماندار و جمعی از مسئولان، از این نمایشگاه بازدید کردند.
در جریان این بازدید، مسئولان ضمن گفتوگو با هنرمندان، صنعتگران و تولیدکنندگان، از نزدیک در جریان ظرفیتها، توانمندیها و مسائل فعالان قرار گرفتند. همچنین از مدیریت و عوامل اجرایی مجموعه چشمهسبز گلمکان و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بهدلیل برگزاری مطلوب این رویداد فرهنگی و اقتصادی قدردانی شد.
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