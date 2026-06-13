بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد برفر روز شنبه 23خرداد 1405 با اعلام این خبر اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن هفته صنایعدستی، نمایشگاهی از آثار و تولیدات هنرمندان و صنعتگران شهرستان سرباز در محل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان برپا شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرباز با اشاره به اهمیت حمایت از هنرهای بومی گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی ظرفیتهای ارزشمند صنایعدستی منطقه، حمایت از هنرمندان بومی و فراهمسازی بستری برای عرضه مستقیم محصولات و رونق اقتصاد هنرهای سنتی در شهرستان است.
او افزود: در این نمایشگاه، رشتههای مختلفی از جمله سوزندوزی، حصیربافی، چلنگری، سفال سنتی دستی و سرامیک که از اصالت و پیشینه فرهنگی غنی این منطقه برخوردارند، در معرض دید عموم قرار گرفت.
برفر خاطرنشان کرد: صنایع دستی شناسنامه فرهنگی و هنری هر منطقه محسوب میشود و این اداره تمام توان خود را برای ترویج، آموزش و بسترسازی جهت بازاریابی و فروش تولیدات هنرمندان شهرستان سرباز به کار خواهد بست.
نمایشگاه صنایعدستی شهرستان سرباز تا پایان هفته صنایعدستی در محل اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
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