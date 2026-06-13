۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۴

نمایشگاه صنایع‌دستی فاخر شهرستان سرباز برگزار شد

نمایشگاه صنایع‌دستی فاخر شهرستان سرباز برگزار شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرباز از برپایی نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی در محل این اداره خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد برفر روز شنبه 23خرداد 1405 با اعلام این خبر اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن هفته صنایع‌دستی، نمایشگاهی از آثار و تولیدات هنرمندان و صنعتگران شهرستان سرباز در محل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان برپا شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرباز با اشاره به اهمیت حمایت از هنرهای بومی گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی منطقه، حمایت از هنرمندان بومی و فراهم‌سازی بستری برای عرضه مستقیم محصولات و رونق اقتصاد هنرهای سنتی در شهرستان است.

او افزود: در این نمایشگاه، رشته‌های مختلفی از جمله سوزن‌دوزی، حصیربافی، چلنگری، سفال سنتی دستی و سرامیک که از اصالت و پیشینه فرهنگی غنی این منطقه برخوردارند، در معرض دید عموم قرار گرفت.

برفر خاطرنشان کرد: صنایع دستی شناسنامه فرهنگی و هنری هر منطقه محسوب می‌شود و این اداره تمام توان خود را برای ترویج، آموزش و بسترسازی جهت بازاریابی و فروش تولیدات هنرمندان شهرستان سرباز به کار خواهد بست.

نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان سرباز تا پایان هفته صنایع‌دستی در محل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032301921
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مهدی ارجمند

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