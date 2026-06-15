۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۷

کارشناس آموزش گردشگری کرمان خبر داد:

برگزاری دوره‌های آموزش توانمندسازی فعالان گردشگری استان کرمان

برگزاری دوره‌های آموزش توانمندسازی فعالان گردشگری استان کرمان

کارشناس آموزش گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از برگزاری دوره‌های آموزش و توانمندسازی فعالان گردشگری استان در روزهای دوشنبه ۲۵ خرداد لغایت چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در اتاق بازرگانی کرمان خبر داد.

 به گزارش خبرنگار میراث آریا، اشرف نادری‌نسب با اعلام خبر برگزاری دوره‌های آموزش و توانمند سازی فعالین گردشگری استان کرمان افزود: این دوره‌های آموزشی به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی از ۲۵ لغایت ۲۷ خرداد در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شده و جامعه هدف آن دهیاران، راهنمایان گردشگری و مدیران تأسیسات اقامتی گردشگری کرمان است.

کارشناس آموزش گردشگری میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار گردشگری به شمار می‌رود و ارتقای دانش و مهارت فعالان این حوزه نقش موثری در بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت گردشگران و تقویت جایگاه مقصدهای گردشگری دارد.

او در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره‌های آموزشی با هدف انتقال دانش روز، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و ایجاد هم‌افزایی میان فعالان گردشگری استان، زمینه‌ساز بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های متنوع گردشگری کرمان و تحقق توسعه متوازن این صنعت در استان خواهد بود.

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کد خبر 1405032502197
محمد شجاعی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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