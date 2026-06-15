به گزارش خبرنگار میراث آریا، اشرف نادری‌نسب با اعلام خبر برگزاری دوره‌های آموزش و توانمند سازی فعالین گردشگری استان کرمان افزود: این دوره‌های آموزشی به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی از ۲۵ لغایت ۲۷ خرداد در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شده و جامعه هدف آن دهیاران، راهنمایان گردشگری و مدیران تأسیسات اقامتی گردشگری کرمان است.

کارشناس آموزش گردشگری میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار گردشگری به شمار می‌رود و ارتقای دانش و مهارت فعالان این حوزه نقش موثری در بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت گردشگران و تقویت جایگاه مقصدهای گردشگری دارد.

او در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره‌های آموزشی با هدف انتقال دانش روز، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و ایجاد هم‌افزایی میان فعالان گردشگری استان، زمینه‌ساز بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های متنوع گردشگری کرمان و تحقق توسعه متوازن این صنعت در استان خواهد بود.

انتهای پیام/