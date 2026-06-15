به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ با حضور سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، غلامرضا فرخی سرپرست معاون صنایع‌دستی استان، حسن رضایی فرماندار رفسنجان، علی سرانجام مسئول هماهنگی امور شهرستان‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان و جمعی از مسئولان شهرستان، هنرمندان و صنعتگران مراسم پاسداشت هفته صنایع دستی در خانه تاریخی حاج‌آقا علی رفسنجان برگزار شد.

غلامرضا فرخی، سرپرست معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، در این مراسم ضمن تبریک هفته صنایع‌دستی، شهرستان رفسنجان را یکی از مناطق فعال، مستعد و اثرگذار استان در حوزه هنرهای سنتی دانست و اظهار کرد: صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های هویتی کرمان و ایران، نقش سفیر فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی را در عرصه جهانی ایفا می‌کند.

فرخی با اشاره به گسترش فعالیت‌های تولیدی در این حوزه افزود: فراگیر شدن صنایع‌دستی و توسعه تولیدات کارگاهی در سال‌های اخیر، نشانه‌ای روشن از موفقیت برنامه‌های ترویجی و توسعه‌ای این حوزه است و امروز تولیدات شاخص در ۱۰ رشته صنایع‌دستی رفسنجان، حاصل تلاش، خلاقیت و پشتکار هنرمندان و صنعتگران این شهرستان است.

سرپرست معاون صنایع‌دستی استان کرمان با تاکید بر نقش حمایتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گفت: وظیفه این مجموعه تسهیل‌گری و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت هنرمندان است که در این راستا پرداخت تسهیلات کم‌بهره، توسعه بازار فروش، برندسازی، تجاری‌سازی محصولات و ایجاد فرصت‌های جدید عرضه در دستور کار قرار دارد.

او توسعه فروش غیرحضوری را از راهکارهای موثر در رونق اقتصادی صنایع‌دستی برشمرد و بیان کرد: برندسازی، بسته‌بندی بازارپسند و تولید محصولات کاربردی متناسب با نیاز و سلیقه مخاطبان، از مهم‌ترین ارکان موفقیت در بازاریابی و تجاری‌سازی هنرهای سنتی استان به شمار می‌رود.

فرخی همچنین از تداوم حمایت اداره‌کل برای حضور هنرمندان رفسنجانی در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی خبر داد و افزود: احیا رشته‌های منسوخ و در معرض فراموشی نیز با همکاری هنرمندان و حمایت‌های تخصصی اداره‌کل در حال پیگیری است.

سرپرست معاون صنایع‌دستی کرمان در پایان با تاکید بر ارتباط مستمر با جامعه هنری استان خاطرنشان کرد: همواره پیگیر مسائل، مطالبات و دغدغه‌های هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی استان بوده و خود را موظف به پاسخ‌گویی و حمایت از فعالان این حوزه می‌دانیم.

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