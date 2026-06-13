سومین جلد کتاب فرنشستگان خراسان رضوی منتشر شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جواد عادلی زاده امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: هم‌اکنون در این اداره کل ۳۱۰ بازنشسته عضو کانون بازنشستگان هستند که ۱۲۷ نفر بازنشسته کشوری و ۷۲ نفر بازنشسته تامین اجتماعی و ۱۱۱ نفر مستمری بگیر هستند.

مدیر کانون بازنشستگان اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: تهیه و جمع آوری محتوای این کتاب در مدت زمان شش ماه انجام شده است.

همچنین محمد رضا پهلوان، نویسنده کتاب در این باره گفت: این کتاب در قطع وزیری و دارای ۳۴۰ صفحه است که تقدیری از سال ها تلاش و خدمت صادقانه همکاران بازنشسته است که برای شکوفایی سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان بزرگ و حتی سایر استان‌ها نقش آفرینی کرده‌اند.

او افزود: این کتاب توسط انتشارات یاسمین به شماره شابک ۹۷۸۶۰۰۷۶۰۰۲۸۴ و با شماره مجوز ۹۵۸۲۷۴۸۵۵۶۵۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سومین بار است که با افزوده شدن بازنشستگان جدید چاپ و نشر پیدا کرده و در روز ( تکریم از خانواده و بازنشستگان) رونمایی خواهد شد.

پهلوان تصریح کرد: محمدباقر عامل خبازان، جواد عادلی‌زاده، سیداحمد سیدی، اکبر جمعه‌پور و کریم وردی میرزایی به عنوان اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان، در جمع‌آوری مطالب این کتاب همیاری و همکاری داشتند.

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