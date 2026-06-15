به گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست هم اندیشی با حضور مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی و نمایندگان امور بین الملل معاونت امور برنامه و خانواده نهاد ریاست جمهوری و مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری ایورا در تهران، موضوع گسترش همکاری‌های گردشگری با اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی، دریایی و سلامت، بر لزوم بهره‌گیری از فرصت‌های همکاری منطقه‌ای برای افزایش تبادل گردشگر میان کشورهای عضو این اتحادیه تأکید نمود. مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با اشاره به موقعیت ایران در منطقه، گردشگری را یکی از مؤثرترین ابزارها برای توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و مردمی میان کشورها دانست.

همچنین در این جلسه، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه بازاریابی و تبلیغات گردشگری با استفاده از ظرفیت مرکز علوم و انتقال فناوری آیورا در ایران، برگزاری رویدادهای مشترک میان کشورهای عضو اتحادیه، راه اندازی شبکه های کاری مختلف میان فعالان و دست اندرکاران بخش خصوصی و دولتی صنعت گردشگری، توسعه زیرساختهای حمل و نقل بین کشورهای عضو و راه اندازی پروازهای مستقیم برای تبادل گردشگران، برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف به اشتراک گذاری تجربیات کشورهای عضو، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند با ۲۳ عضو اصلی و ۱۱ شریک گفت‌وگو، با گستردگی جغرافیایی و تنوع فرهنگی اعضای آن، می‌تواند زمینه مناسب برای تقویت دیپلماسی گردشگری و افزایش تعاملات منطقه‌ای باشد. در همین راستا، بر تدوین برنامه‌های عملیاتی و هدفمند برای جذب گردشگران از این کشورها و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده ایران تأکید شد.

انتهای پیام/