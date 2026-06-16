بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده ظهر دوشنبه ۲۵ خردادماه و در آیین پاسداشت هفته صنایعدستی که با حضور سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در اصفهان برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی و زیرساختی این حوزه تأکید و با اشاره به ظرفیت بیبدیل پایتخت صنایعدستی جهان، گفت: در حال حاضر ۱۹۶ رشته صنایعدستی در استان اصفهان فعال است که ثبت جهانی این آثار نیازمند تامین هزینههای ارزی بالغ بر ۱۵۰۰ فرانک سوئیس برای هر رشته است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان ادامه داد: دشواریهای نقل و انتقال پول سبب شده است تا برخی کشورهای دیگر با پرداخت این هزینهها، رشتههای اصیل ایرانی را به نام خود ثبت کنند که این موضوع نیازمند مداخله فوری و قرار گرفتن در دستور کار ویژه وزارتخانه است.
او با تبیین وضعیت تولید و تجاریسازی در این بخش افزود: خوشبختانه با ورود شرکتهای دانشبنیان و خلاق، چالشهای مربوط به طراحی محصول و بستهبندی مرتفع شده و اکنون دغدغه اصلی ما معطوف به حوزه فروش و صادرات است.
کرمزاده تصریح کرد: اگرچه نوسانات حوزه گردشگری بر فروش صنایعدستی اثرگذار بوده است، اما پیشبینی میشود با دیپلماسی صلح و توسعه زیرساختها، شاهد حضور گسترده گردشگران و رونق دوباره بازارهای هنری باشیم.
او به نقد سیاستهای برونسپاری در سالهای گذشته پرداخت و افزود: خصوصیسازی در حوزه صنایعدستی اقدامی زودهنگام بود؛ چرا که این هنر-صنعت همچنان به حمایتهای حاکمیتی و تسهیلگری دولتی نیاز مبرم دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان یادآور شد: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی باید در حوزه مارکتینگ و بازاریابی فعالانهتر عمل کند و ما آمادگی داریم تامین کالاهای باکیفیت را تضمین نماییم.
او از برپایی حراجهای تخصصی و رونمایی از نخستین کتاب جامع صنایعدستی اصفهان در هفتههای آتی خبر داد و خاطرنشان کرد: این اثر مکتوب به معرفی هنرمندان دارنده مهر اصالت یونسکو میپردازد که گامی بلند در جهت محتواسازی برای فروش بینالمللی است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان همچنین بر لزوم اعتمادسازی در بازار تاکید کرد و گفت: از هفته جاری طرح شناسنامهدار کردن آثار فاخر صنایع دستی آغاز میشود. صدور این گواهیها (Certificate) و قیمتگذاری دقیق محصولات، فرآیند خرید را برای متقاضیان تسهیل و امنیت روانی بازار را تامین میکند.
کرمزاده در پایان با درخواست از وزیر میراثفرهنگی بهمنظور تفویض اختیارات گستردهتر به استان اصفهان، تأکید کرد: با وجود ۶۰ هزار هنرمند فعال در این استان که مایه فخر تمدن ایران زمین هستند، واگذاری اختیارات به اصفهان میتواند روند توسعه صنایع دستی را شتابی مضاعف بخشد.
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