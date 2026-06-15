بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داود آبیان امروز ۲۶ خردادماه گفت: پروژه بزرگ گردشگری هتل آیریک که یکی از نگینهای اقامتی شهر اصفهان محسوب میشود، در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۱۵۴ مترمربع و با زیربنایی بالغبر ۳۰ هزار و ۸۹ مترمربع احداثشده است.
معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به ابعاد این پروژه ادامه داد: هتل ۵ ستاره آیریک باهدف ارتقای کیفیت خدمات اقامتی در اصفهان طراحیشده و دارای ۲۱۶ اتاق و ۴۴۸ تخت فعال است که میتواند ظرفیت چشمگیری را به چرخه اقامتی استان اضافه کند.
آبیان در خصوص میزان سرمایهگذاری و اشتغالزایی این طرح افزود: حجم سرمایهگذاری کل این مجموعه حدود ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) برآورد شده است که نقش بسزایی در رونق اقتصادی و توسعه صنعت هتلداری منطقه خواهد داشت. همچنین با راهاندازی این هتل، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۸۰ نفر از نیروهای متخصص و بومی فراهمشده است.
این هتل با بهرهگیری از استانداردهای روز جهانی و معماری منطبق با ظرفیتهای گردشگری اصفهان، آماده پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی است.
انتهای پیام/
نظر شما