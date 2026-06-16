به گزارش میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ کرد: در بازه یک‌ساله اخیر، مجموعاً ۲۴۷۸ مجوز در بخش صنایع‌دستی استان صادر یا تمدید شده است که از این تعداد، ۱۸۳۲ مورد مربوط به پروانه کارگاه‌های انفرادی، ۱۹ مورد پروانه کارگاه گروهی، ۶۱۹ فقره کارت صنعتگری و هشت مورد نیز جواز تأسیس بوده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گلستان با اشاره به برنامه‌های آموزشی اجراشده در این حوزه افزود: در این مدت، ۳۱۸ نفر در قالب ۲۳ دوره آموزشی ویژه فعالان صنایع‌دستی و ۹۴۹ نفر نیز در ۴۹ دوره کوتاه‌مدت مهارت‌آموزی شرکت کرده‌اند.

او ادامه داد: با احتساب دوره‌های آموزشی برگزارشده با همکاری آموزش‌وپرورش، مراکز نظام‌وظیفه و زندان‌های استان، شمار افراد بهره‌مند از آموزش‌های صنایع‌دستی به ۲۶۵۶ نفر رسیده است.

حاجی‌ابراهیمی با بیان اینکه هنرمندان گلستانی در حوزه کیفیت و اصالت آثار عملکرد مطلوبی داشته‌اند، گفت: طی یک سال گذشته ۵۲ اثر صنایع‌دستی استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شدند که این موضوع در معرفی محصولات بومی و حمایت از تولیدکنندگان نقش مؤثری ایفا می‌کند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گلستان همچنین از ثبت ملی رشته الحاقات صنایع‌دستی ترکمن و کارکرد فرهنگی آن (آلاجه) در فهرست میراث ناملموس کشور خبر داد و افزود: رشته پاپوش‌های سنتی ترکمن نیز در چارچوب برنامه احیا و باززنده‌سازی رشته‌های صنایع‌دستی دوباره فعال شده است.

او در ادامه به اقدامات انجام‌شده در بخش توسعه بازار اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته ۶۲ نمایشگاه صنایع‌دستی در سطح استان برگزار شد و هنرمندان گلستانی در ۴۵ نمایشگاه دیگر نیز حضور و مشارکت داشتند.

حاجی ابراهیمی افزود: راه‌اندازی ۲۸ بازارچه موقت صنایع‌دستی و صدور ۲۳ مجوز فروشگاه صنایع‌دستی از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده که زمینه عرضه بهتر محصولات و حمایت از فعالان این حوزه را فراهم کرده است.

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