به گزارش خبرنگار میراث آریا، تبار قریب امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ گفت: در رقابتهای منطقهای جشنواره طعم امید که به میزبانی شهر شیراز برگزار شد فریده شعیبی، نماینده استان خوزستان، موفق به کسب عنوان برگزیده در گروه معلولان جسمی ـ حرکتی شد.
معاون گردشگری خوزستان افزود: مسابقات جشنواره «طعم امید» با هدف ترویج فرهنگ طبخ غذاهای سنتی هر استان و با رویکرد توانمندسازی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت در رویدادهای گردشگری برگزار میشود.
او ادامه داد: این جشنواره در سه گروه نابینایان، افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی و افراد دارای سندرم داون به صورت منطقهای در سراسر کشور در حال اجراست.
قریب گفت: فرآیند مسابقات منطقه شش کشور که شامل استانهای خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر است در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ به میزبانی شهر اهواز آغاز شد.
معاون گردشگری خوزستان اضافه کرد: پس از برگزاری رقابتها در استانهای این منطقه و شناسایی برگزیدگان استانی، مرحله نهایی و منطقهای این جشنواره در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در شیراز به اجرا درآمد.
او اظهار کرد: در این مرحله که با حضور ۱۲ شرکتکننده برگزیده از چهار استان منطقه شش کشور همراه بود، فریده شعیبی، هنرمند آشپز از استان خوزستان، توانست با ارائه توانمندیهای خود در طبخ غذاهای سنتی، نظر هیئت داوران را جلب کرده و به عنوان برگزیده نهایی در گروه معلولین جسمی-حرکتی انتخاب شود.
قریب بیان کرد: برگزیدگان مرحله منطقهای جشنواره طعم امید در گام بعدی به جشنواره ملی (کشوری) راه خواهند یافت تا با برگزیدگان سایر مناطق کشور به رقابت بپردازند.
معاون گردشگری خوزستان خاطرنشان کرد: جشنواره طعم امید تلاشی ارزشمند برای حضور فعالتر افراد دارای معلولیت در عرصه گردشگری و صنایع غذایی است و نشان میدهد که معلولیت مانعی برای خلاقیت، هنرآفرینی و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیست.
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