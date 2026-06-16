شناسایی ۲۰ حفار غیرمجاز در خوزستان طی دوران جنگ

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمدرضا حسینی‌بروجنی، امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ درباره وضعیت حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق آثار تاریخی در دوران جنگ گفت: با توجه به اینکه در شرایط جنگی قرار داشتیم و حساسیت‌ها افزایش یافته بود، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی، گروه ارتقای تاب‌آوری اماکن تاریخی شامل بناها و محوطه‌های تاریخی را تشکیل دادیم تا مجموعه‌ای از اقدامات حفاظتی را در حوزه آثار تاریخی اجرا کنیم.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان با اشاره به اقدامات حفاظتی انجام‌شده در آن دوره، افزود: در خصوص حفاری‌های غیرمجاز جلسات متعددی با یگان حفاظت استان برگزار شد و مانورهایی را اجرا کردیم که نشان‌دهنده حضور مستمر و پررنگ‌تر نیروهای حفاظتی در محوطه‌های تاریخی بود. در پی این اقدامات و همچنین پایش‌های مستمر و همکاری‌هایی که با نیروهای نظامی و انتظامی داشتیم، خوشبختانه حجم حفاری‌های غیرمجاز در استان کاهش پیدا کرد.

او ادامه داد: به دلیل تشدید گشت‌های حفاظتی در این ایام، حدود ۲۰ حفار غیرمجاز و اعضای باندهای مرتبط با حفاری و قاچاق اشیای تاریخی توسط یگان حفاظت و نیروهای نظامی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. خوشبختانه در این فاصله، این افراد فرصت پیدا نکردند که حفاری انجام دهند یا آسیبی به محوطه‌های تاریخی وارد کنند.

حسینی‌بروجنی با تأکید بر اینکه این افراد پیش از هرگونه اقدام شناسایی می‌شدند، گفت: در برخی گشت‌های شبانه، گروه‌هایی قصد ورود به محوطه‌های تاریخی را داشتند. با اطلاع‌رسانی دوستداران میراث فرهنگی و جوامع محلی، همکاران ما به موقع در محل حاضر می‌شدند. همچنین هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی انجام شده بود و به دلیل حساسیت بالای موضوع، توانستیم ۲۰ مورد حفار غیرمجاز و باندهای حفاری را شناسایی کنیم.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان افزود: عمده تجهیزاتی که از این افراد توقیف شد، ادوات حفاری بود. خوشبختانه هیچ شیء تاریخی از آن‌ها کشف نشد؛ چرا که پیش از آغاز عملیات حفاری شناسایی و متوقف می‌شدند. همکاران ما در یگان حفاظت پیش از آنکه بتوانند اقدامی انجام دهند، در محل حاضر بودند.

او در ادامه درباره فعالیت‌های مرمتی استان خوزستان در دوران جنگ و بعد از آن نیز اظهار کرد: کارگاه‌های مرمتی ما پیش از آغاز جنگ قراردادهایشان بسته شده بود و به دلیل تأمین اعتبارات، موظف بودیم این پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم. البته انتظار ما این بود که بتوانیم تعداد بیشتری کارگاه مرمتی را فعال کنیم، اما با توجه به شرایط ویژه جنگ و محدودیت اعتبارات، موفق شدیم ۴۲ کارگاه مرمتی را به سرانجام برسانیم. همچنین در این مدت عملیات ارتقا و تعمیرات دو موزه نیز انجام شد.

حسینی‌بروجنی با بیان اینکه تمام این اقدامات بر اساس اعتبارات موجود صورت گرفت گفت: اکنون نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم تا با اعتبارات جدیدی که ابلاغ می‌شود، کارگاه‌های مرمتی بیشتری را فعال کنیم. امیدواریم در نیمه نخست سال حدود ۳۰ تا ۴۰ کارگاه مرمتی را فعال کنیم.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان درباره جزئیات این طرح‌ها توضیح داد: مرمت آثار به صورت کامل و جامع نبوده، اما کارگاه‌های مرمتی تعریف‌شده برای این آثار به سرانجام رسید. قراردادها از ماه‌های هشتم و نهم سال قبل منعقد شده بود و تا ماه یازدهم (بهمن) سال ١۴٠۴ ادامه داشت. در دوره جنگ نیز برخی کارگاه‌ها به دلیل شرایط خاص برای مدتی تعطیل می‌شدند، اما در مجموع روند کار ادامه پیدا کرد و حدود یک ماه پیش این پروژه‌ها به پایان رسیدند.

او با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: با توجه به اعتبارات ابلاغی، امیدواریم در نیمه نخست سال حدود ۳۰ کارگاه مرمتی را فعال کنیم. در نیمه دوم سال نیز اگر اعتبارات استانی تخصیص یابد، حدود ۳۰ کارگاه دیگر را راه‌اندازی خواهیم کرد.

حسینی‌بروجنی همچنین از بهره‌برداری مرمت دو اثر تاریخی در هفته دولت خبر داد و افزود: یکی از این آثار پل قدیم دزفول و دیگری کاروانسرای دهدز است. پل قدیم دزفول یک معبر عمومی برای تردد و بازدید مردم است و در هفته دولت پایان عملیات مرمت آن را اعلام خواهیم کرد. در مورد کاروانسرای دهدز نیز بخشی از ساختمان به استقرار اداره میراث فرهنگی شهرستان اختصاص می‌یابد و بخشی دیگر به بازارچه صنایع‌دستی تبدیل خواهد شد.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان درباره خسارت‌های واردشده به آثار تاریخی در دوران جنگ نیز گفت: در مجموع ۱۳ اثر در محدوده تأثیرات جنگ قرار گرفتند که بخش عمده آن‌ها یادمان‌ها و آثار دفاع مقدس ثبت‌شده بودند.

او ادامه داد: دو بنای مهم شامل موزه راه‌آهن اندیمشک و موزه کرناسیون دزفول نیز بر اثر امواج ناشی از انفجار دچار آسیب شدند. این بناها هدف اصابت مستقیم قرار نگرفتند، اما موج انفجار باعث ایجاد خسارت در آن‌ها شد. آسیب‌ها شناسایی و بررسی شده‌اند، برآورد هزینه انجام و شورای فنی نیز تشکیل شده است. هفته آینده نیز قرار است شورای فنی مربوط به این موضوع در وزارتخانه برگزار شود تا هم اعتبارات لازم تخصیص یابد و هم عملیات مرمتی آغاز شود.

حسینی‌بروجنی میزان خسارت برآوردشده برای این دو بنا را حدود چهار تا پنج میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در مورد سایر آثار که دفاع مقدس بوده‌اند، ما هنوز نتوانستیم بازدید انجام دهیم و پس از تکمیل برآوردها باید در سطح وزارتخانه تصمیم‌گیری شود که اعتبار لازم از سوی میراث فرهنگی تأمین می‌شود یا دستگاه‌های متولی بر اساس ماده ۱۳ قانون حمایت از مرمت بافت‌ها اعتبارات لازم را اختصاص خواهند داد.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان درباره کاوش‌های باستان‌شناسی استان خوزستان گفت: در حال حاضر دو پروژه فعال داریم و در حال انعقاد قراردادها و دریافت مجوزهای لازم از پژوهشکده باستان‌شناسی هستیم. سال گذشته ۱۰ پروژه کاوش داشتیم و تلاش می‌کنیم امسال تعداد کاوش‌ها، گمانه‌زنی‌ها و بررسی‌های باستان‌شناسی را به ۱۵ مورد برسانیم.

او افزود: یکی از این پروژه‌ها در کلگه زرین مسجدسلیمان و دیگری در تپه سلمان بهبهان در حال انجام است و هر دو با هدف لایه‌نگاری و کاوش‌های باستان‌شناسی دنبال می‌شوند.

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