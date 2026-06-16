به گزارش میراث‌آریا، سلیمان هاشمی روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین تجلیل از جمعی از پیشکسوتان صنایع‌دستی شرق گلستان بیان کرد: گنبدکاووس با برخورداری از بیش از ۷هزار هنرمند فعال و سازماندهی‌شده در حوزه صنایع‌دستی، نیازمند فضایی دائمی برای عرضه و معرفی تولیدات هنرمندان خود است.

فرماندار گنبدکاووس با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در جریان سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به گنبدکاووس، موضوع ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی در یکی از املاک بنیاد مستضعفان مورد تأکید استاندار گلستان قرار گرفت و پیگیری‌های لازم برای تحقق این طرح در حال انجام است.

او خاطرنشان کرد: ایجاد یک مجموعه مناسب برای عرضه محصولات صنایع‌دستی علاوه بر حمایت از هنرمندان، می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این شهرستان در میان گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.

هاشمی با تأکید بر اهمیت صنایع‌دستی در رونق گردشگری منطقه گفت: میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی از مهم‌ترین ظرفیت‌های جذب گردشگر در گنبدکاووس محسوب می‌شوند و باید از این فرصت برای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان بهره برد.

در ادامه این مراسم، مریم حاجی‌ابراهیمی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز با گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی، این حوزه را نماد هویت فرهنگی اقوام ایرانی دانست و بر ضرورت حمایت بیشتر از فعالان آن تأکید کرد.

حاجی‌ابراهیمی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰ هزار هنرمند صنایع‌دستی در استان گلستان در ۸۴ رشته مختلف ثبت شده‌اند که حدود ۱۵ هزار نفر از آنان به صورت فعال در این حوزه فعالیت می‌کنند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان همچنین از فعالیت ۲۸ خانه صنایع‌دستی در استان خبر داد و افزود: خانه صنایع‌دستی متعلق به بانوی هنرمند مهماندوست در گنبدکاووس نخستین مرکز تخصصی این حوزه در استان است که در زمینه آموزش و تولید پوشاک سنتی اقوام فعالیت حرفه‌ای دارد.

همزمان با این برنامه، نخستین خانه سفال گنبدکاووس نیز با هدف احیا و باززنده‌سازی سفالینه‌های شهر تاریخی جرجان و انجام فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی افتتاح شد. این مجموعه با زیربنای ۷۰ مترمربع و اعتباری در حدود ۴۰ میلیارد ریال در بخشی از مجموعه خانه فرهنگ و هنر دکتر بسکی راه‌اندازی شده است.

افتتاح فروشگاه و کارگاه صنایع‌دستی تلفیقی در رشته‌های سفال، فلز و چوب با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ میلیارد ریال و ایجاد فرصت اشتغال برای سه نفر نیز از دیگر برنامه‌های برگزارشده به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی در گنبدکاووس بود.

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