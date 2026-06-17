به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در چارچوب برنامه های شورای سیاست گذاری تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در پاسخ به تاکیدات وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جلسه ثبت و ضبط تاریخ شفاهی در گفت‌وگویی با سید عبدالمجید شریف زاده در گروه هنرهای ملی برگزار شد.

این برنامه که با هدف ثبت و مستندسازی سوابق، تجربیات و دیدگاه‌های استادان پیشکسوت در حوزه‌های مختلف فعالیتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برنامه‌ریزی شده است به دنبال ارتقای نظام مستندسازی و تقویت فرآیند تولید و ثبت تاریخچه میراث فرهنگی و سیر تحولات و تکوین این موضوع در نظام حکمرانی و دانشی کشور است.

دومین جلسه از این برنامه با موضوع هنرهای ملی برگزار شد، که طی آن گروه مستندساز در همراهی با عبدالمجید شریف زاده اطلاعات مربوط به کارگاه های مختلف گروه پژوهشی هنرهای ملی را ثبت و فیلمبرداری کردند.

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