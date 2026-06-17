به گزارش میراثآریا، با حضور قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، نماینده مردم شهرستان ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استانداری زنجان، مدیرکل میراثفرهنگی استان زنجان، مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان، فرماندار شهرستان سلطانیه، اعضای شورای تخصصی وزارت و شورای راهبردی گنبد سلطانیه، مدیر پایگاه میراثجهانی، رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان سلطانیه، معاونین، فرمانده یگانحفاظت، روسا و کارشناسان اداره کل ۲۷ خردادماه در سالن هتل بزرگ برگزار شد.
علی دارابی در این جلسه اظهار کرد: با اشاره به شناسایی هفت موضوع اصلی در این بنای تاریخی، با همدلی و تشریک مساعی بین استان و وزارتخانه، برنامه زمانبندی شده تا ظرف سه سال بسیاری از تعهدات محقق شود.
قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی تأکید کرد: گنبد سلطانیه یکی از ۲۹ اثر ثبت جهانی ایران است، اما پس از ثبت، این اثر نه تنها متعلق به استان یا کشور، بلکه به تمام جامعه بشری تعلق دارد.
او از اقدامات انجامشده در زمینه مرمت گنبد، ساماندهی محوطه و فضای سبز، چمنکاری و تملک زمینها قدردانی کرد و گفت: در جلسه امروز، گزارشها ارائه و نظرات در شورای تخصصی معاونت میراث و شورای رهبری استان تبادل شد. امیدواریم برنامهها با دقت و سرعت مناسب، اما بدون شتابزدگی پیش رود.
دارابی گفت: باید از تجربیات گذشته استفاده کرد و از مصالح بومی برای مرمت بهره گرفت.
مسعود بیاتمنش نیز با اشاره به دغدغههای دیرینه مردم سلطانیه برای بهرهمندی از مواهب این گنبد، بیان کرد: موانع قانونی و آییننامهای نظیر ضوابط طرح تفصیلی، سبب نگرانی شهروندان بود. خوشبختانه طرح ویژه جامع شهر سلطانیه با رویکرد میراثی سال گذشته تصویب شد و کارگروه ویژهای برای اجرای آن تشکیل شده است.
او افزود: مرمت تزیینات و کاشیکاری و همچنین پیوند این بنا با زندگی شهروندان، از اولویتهای اصلی است.
معاون استاندار اعلام کرد: از محل اعتبارات استانی و ارزش افزوده و همچنین اعتباراتی برای طرحهای آبخیزداری برای احیای چمن سلطانیه هم پیشبینی شده است.
منصور علیمردانی گفت: مجموعه تاریخی گنبد سلطانیه فقط منحصر به مرمت بنای تاریخی آن نیست باید محوطهساز در آن را هم در نظر گرفت.
نماینده مردم شهرستانهای ابهر، خرمدره و سلطانیه بیان کرد: محوطهسازی و ایجاد فضای متناسب با آن یکی از مطالبات مردم شهرستان سلطانیه است.
او گفت: شهرستان سلطانیه با فرودگاه این استان فاصله بسیار کمی را دارد و با ایجاد زیرساختهای مناسب در گنبد سلطانیه و محوطه پیرامونی آن میتوان گردشگران زیادی را جذب کرد.
فرهاد عزیزی در ادامه بیان کرد: کارگروه حفاظت و طرح توسعه سلطانیه پس از حضور وزیر میراثفرهنگی آغاز شد که این کارگروه هفت محور دارد.
مدیرکل پایگاههای میراثملی و جهانی افزود: هفت محور در کارگروه شامل حفاظت و مرمت گنبد سلطانیه، ساماندهی فضای شهری و ارتقای کیفیت کالبدی و زیست محدودههای پیرامونی ارگ، تداوم کاوشها و پژوهشهای باستانشناسی، احیای چمن، ساماندهی و حفاظت از عرصه و حریم، توسعه موزه و ساماندهی اموال تاریخی، بهسازی و تجهیز است.
سید میکائیل موسوی در این نشست اظهار کرد: اولویتهای مرمت گنبد سلطانیه تعیین شده است که در دو فاز است که فاز اول ان خود بنای اجری گنبد سلطانیه است و فاز دوم آن محوطه ۱۴ هکتاری گنبد سلطانیه است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: بعد از سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اعتبار خوبی برای مرمت این مجموعه تاریخی تخصیص داده شده است. در سال ۱۴۰۳ قراردادی برای بررسی کاشیکاری گنبد سلطانیه با دانشگاه تهران منعقد شده است.
محمدحسن خادمزاده، مشاور طرح گنبد سلطانیه گفت: طرح پروژه کاشیکاری سلطانیه گرداوری شده است که در این نشست توضیحاتی از آن بیان شد.
علیرضا قلینژاد، عضو شورای تخصصی پایگاهها بیان کرد: باید درباره کاشیکاری گنبد سلطانیه تحقیقات وسیع انجام دهیم و به سازه بنای گنبد سلطانیه توجه ویژه کنیم تا بعدها بنا دچار آسیب نشود.
بابک نصرالله بیگی، عضو شورای تخصصی پایگاه گفت: سازه گنبد سلطانیه باید تقویت شود چون آن بنا روی یک گسل زلزله بنا شده است که در طرح ارائه شده به هیچ عنوان به آن اشارهای نشده است.
علی افشار، نماینده پژوهشگاه وزارت میراثفرهنگی عنوان کرد: باید پژوهشی درباره اصالت کاشی گنبد سلطانیه انجام شود که متعلق به چه دورهای است.
میر موسی انیران، عضو شورای راهبردی گنبد سلطانیه گفت: اقدامات مختلفی در دورههای مختلف انجام شده است که اتصال لعاب کاشی به پشت زمینه آن مهمترین قسمت در کاشیکاری است.
رضا چراتی در ادامه بیان کرد: مرمت باید به صورت مداوم در پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه دستور کار قرار گیرد.
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