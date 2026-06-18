تأکید بر حفظ آثار جنگ در حسینیه اعظم زنجان

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی دارابی شامگاه روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه بعد از بازدید از حسینیه اعظم زنجان اظهار کرد: در بازسازی بنای تاریخی حسینیه اعظم، آثار ناشی از جنگ رمضان و آثار حمله و ترکشها نباید حذف شوند، بلکه باید بهعنوان بخشی از تاریخ حفظ شوند.
قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی افزود: در بازسازی بناهای تاریخی حسینیه اعظم، آثار ناشی از جنگ و ترکشها نباید حذف شوند، بلکه باید بهعنوان بخشی از تاریخ حفظ شوند.
او با اشاره به جایگاه حسینیه اعظم، این مکان را یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری مذهبی کشور دانست و گفت: حسینیه اعظم بهعنوان مکانی معنوی و شاخص، توان بالایی در جذب گردشگران مذهبی دارد و میتواند به قطبی مهم در این حوزه تبدیل شود.
دارابی بیان کرد: دسته عزاداری این مجموعه نیز در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده و لازم است این اثر ارزشمند بیش از پیش به جهانیان معرفی شود.
قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور بیان کرد: تلاش میشود آثار ناشی از اصابت ترکشها و آسیبهای جنگی، بهجای حذف، بهعنوان بخشی از تاریخ و هویت ملی در مرمتها حفظ شوند.
او گفت: در یک اقدام نمادین، بخشی از یک گنبد و گلدسته حسینیه اعظم که با ترکش تخریب شده بود، با استفاده از طلا ترمیم شده است تا نشان از پیروزی و بازسازی داشته باشد که این اقدام بسیار باارزش است.
دارابی از یک برنامه عملیاتی بزرگ برای ثبت ملی مکانهای تاریخی خبر داد و افزود: در ادامه برنامههای هفتمین برنامه توسعه، هدف ما این است که امسال با افزایش چشمگیر فعالیتها، بیش از ۱۰۰۰ مکان مرتبط با رویدادهای انقلاب و مقاومت را به فهرست ثبت ملی اضافه کنیم که این میزان بیش از ۵ برابر تکالیف برنامههای پیشین است.
قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور با همراهی امام جمعه زنجان، هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان و مدیرکل میراثفرهنگی استان در مراسم سوگواری محرم شرکت کرد.
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