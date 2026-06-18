به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی، ظهر پنج‌شنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ از بازارچه صنایع‌دستی زنجان بازدید و در جمع هنرمندان و صنعتگران، بر جایگاه رفیع این استان در عرصه هنرهای سنتی تأکید کرد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی در این بازدید با اشاره به تنوع کم‌نظیر رشته‌های صنایع‌دستی در زنجان، اظهار کرد: استان زنجان با برخورداری از رشته‌های متنوع و اصیل صنایع‌دستی، بی‌تردید یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور محسوب می‌شود.

او گفت: آنچه این استان را متمایز می‌کند، نه فقط تنوع، بلکه دقت، ظرافت و اصولی بودن آثار تولیدی در این منطقه است که هر بیننده‌ای را به تحسین وامی‌دارد.

قائم‌مقام وزیر و میراث‌فرهنگی با تأکید بر ظرفیت‌های بین‌المللی این هنرها، تصریح کرد: صنایع‌دستی زنجان، از چاروق‌دوزی و ملیله‌کاری گرفته تا چاقوسازی و سفال‌گری، هر یک روایتگر هویت و تاریخ این سرزمین هستند.

او گفت: باید در معرفی این گنجینه‌های ارزشمند به جهانیان بیش از پیش تلاش کنیم و با برنامه‌ریزی دقیق، بسترهای صادراتی و نمایشگاهی را برای این آثار فراهم می‌کند.

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