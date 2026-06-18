به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی، ظهر پنج‌شنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ از موزه مردم‌شناسی رختشویخانه زنجان با همراهی مدیرکل، معاون میراث‌فرهنگی و کارشناسان استان زنجان بازدید کرد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی در این بازدید با اشاره به جایگاه ارزشمند این بنای تاریخی، اظهار کرد: موزه رختشویخانه یک اثر فاخر و بی‌نظیر در زنجان است که نیازمند یک روایت قوی و حرفه‌ای است. راهنمایان گردشگری استان باید با هنر روایت‌پردازی و ارائه توضیحاتی جذاب، این بنا را برای همیشه در ذهن گردشگران ماندگار کنند.

دارابی در ادامه با تمجید از اقدام ارزشمند شهردار وقت زنجان در ساخت این بنا، خاطرنشان کرد: ایده و عملکرد علی‌اکبر توفیقی، اولین شهردار زنجان، در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی تا امروز پابرجا مانده است. او با ساخت این بنای ارزشمند، نام خود را برای همیشه در تاریخ زنجان زنده نگه داشته است.

او با تأکید بر جایگاه والای زنان در فرهنگ زنجان، گفت: این مجموعه با هدفی انسانی ساخته شده تا زنان این دیار زیر باران و برف، لباس و ظروف نشویند و از سوی دیگر، هیچ مردی اجازه ورود به این بنا را نداشته است. این نشان‌دهنده اهمیت، منزلت و نقش محوری زنان در جامعه زنجان است.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی گفت: استان زنجان با دارا بودن آثار تاریخی متعدد و صنایع‌دستی اصیل، یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود و موزه رختشویخانه به عنوان یکی از نمادهای هویتی این استان، همه ساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.

او در ادامه برنامه‌های سفر خود به زنجان، از کارگاه چاروق‌دوزی استاد مردعلی حیدری در موزه رختشویخانه، هنرمند پیشکسوت این دیار بازدید کرد و ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه این استاد در حفظ و احیای هنر اصیل چاروق‌دوزی، از آموزش‌های ارزشمند او به بیش از ۵۰۰ هنرجو تقدیر و تشکر کرد.

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