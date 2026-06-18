رونمایی از قرآن اهدائی نفیس و منحصر به فرد چرمی در موزه مهرانه

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی دارابی ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: معرق کار زنجانی، قرآن نفیس و منحصر به فرد چرمی را با دستان هنرمندش خلق کرده است که این قرآن نفیس را به موزه مهرانه زنجان اهداء کرد.
قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی افزود:این اقدام ارزشمند، جلوهای آشکار از خیر و نبوغ بانوی هنرمند زنجانی است که با عشق و مهارتی کمنظیر، این مصحف چرمی را خلق کرده است.
او با اشاره به ابعاد این حرکت فرهنگی تصریح کرد: بی تردید، حضور چنین اثر فاخر و بینظیری در گنجینه موزه مهرانه، نهتنها بر غنای این مجموعه میافزاید، بلکه موجب رونق و اعتلای هرچه بیشتر این موزه است.
دارابی در ادامه خاطرنشان کرد: این اهدای شایسته، بهوضوح نشاندهنده جایگاه والای بانوان خیر و هنرمند در عرصه فرهنگ و تمدن این مرزوبوم است و از سوی دیگر، عشق و ارادت عمیق بانوان ایرانی به کلامالله مجید را به تصویر میکشد.
او افزود: تداوم چنین حرکتهای ارزشمندی، علاوه بر ترویج فرهنگ قرآنی، موجب افزایش چشمگیر جاذبههای گردشگری فرهنگی استان زنجان و رونق صنعت گردشگری است.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی با قدردانی از این بانوی هنرمند، بر لزوم نگهداری و معرفی هرچه بهتر این اثر نفیس در موزه مهرانه تأکید کرد و اظهار کرد: امیدواریم این حرکت الگویی برای سایر هنرمندان و خیران کشور باشد تا گنجینههای فرهنگی و هنری ایرانزمین را برای آیندگان حفظ کنیم.
او گفت: خستینبار در جهان معرقکاری قرآن روی ورق برنج منتقل و در نهایت روی چرم چسبانده شده است.
سهیلا بهرامی گفت: چرمِ صفحات از نوع چرم طبیعی باکیفیت است که به صورت سفارشی و با ضخامت بسیار کم تهیه شده است. نازک بودن این چرمها نه تنها به سبک بودن این کتاب کمک کرده بلکه ضخامت این اثر را به طرز چشمگیری کاهش داده است.
صنعتگر صنایعدستی زنجان افزود: تمامی مراحل این کار با دست انجام شده که تصاویر و فیلمهای موجود، مستند بر این هنر است. تک تک صفحات این کتاب با تذهیبهای زیبا رنگآمیزی شده است که چشم هر بینندهای را خیره میکند.
او گفت: رنگهای استفاده شده در این تذهیبها ضدآب و ضدخش است که کیفیت این اثر را دو چندان میکند.
بهرامی افزود: طراحی دور آیات و نام سورهها و جزء و حزب هم با نقرهکوبی انجام شده است و تکتک صفحات پوشش نازکی از نیم پلی استر دارد تا به کیفیت کار بیفزاید.
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