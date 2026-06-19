به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی دارابی ظهر پنجشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت روز صنایعدستی با محوریت «نقش بخشخصوصی در توسعه گردشگری» که در سالن همایشهای بینالمللی مهرانه زنجان برگزار شد، ضمن تبریک پیروزی و سربلندی ملت ایران، بر اهمیت راهبردی حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در فرآیند توسعه ملی تاکید کرد.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور با اشاره به اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تحقق هدف جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی نیازمند فراهمسازی زیرساختهای متناسب با استانداردهای جهانی است؛ از جمله توسعه هتلهای چهار و پنج ستاره و بهرهگیری از ناوگانی متشکل از حدود ۵۰۰ فروند هواپیما برای جابهجایی گردشگران. در این مسیر، سرمایهگذاری و حضور فعال بخشخصوصی یک ضرورت راهبردی است و دولت باید با ایفای نقش تسهیلگر، بسترهای لازم را برای این مشارکت فراهم کند.
او با تاکید بر ضرورت بازتعریف نقش دولت در اقتصاد گردشگری افزود: الگوی مطلوب حکمرانی در این حوزه، دولتی مقتدر اما چابک و کوچک در کنار بخشخصوصی بزرگ، توانمند و خلاق است. دولت باید سیاستگذار و تسهیلگر باشد و از مداخله مستقیم در فعالیتهای اقتصادی پرهیز کند.
دارابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه برجسته شاهنامه در هویت فرهنگی ایرانیان گفت: شاهنامه حکیم فردوسی، کتاب خرد و شناسنامه هویتی ایرانیان به شمار میآید. فردوسی در این اثر سترگ بیش از دو هزار بار از ایران و بیش از ۶۵۰ بار از خرد و خردورزی سخن گفته است و همین امر نشاندهنده پیوند عمیق فرهنگ ایرانی با عقلانیت و اندیشهورزی است.
معاون میراثفرهنگی کشور در ادامه با اشاره به غنای کمنظیر میراث تاریخی ایران تصریح کرد: ایران سرزمینی با بیش از یک میلیون اثر تاریخی است. افزون بر این، ۲۹ اثر از میراثفرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده که بیانگر جایگاه ممتاز ایران در عرصه تمدنی و فرهنگی جهان است.
او با توصیف ایران بهعنوان «موزهای بدون سقف» افزود: گستردگی و تنوع آثار تاریخی و طبیعی کشور به گونهای است که میتوان ایران را موزهای زنده و گسترده به وسعت یک سرزمین دانست؛ سرزمینی که در هر شهر و منطقه آن لایههای متعددی از تاریخ، فرهنگ و هنر قابل مشاهده است.
دارابی همچنین بر ضرورت تقویت همکاریهای نهادی برای توسعه گردشگری تاکید کرد و گفت: وزارت میراثفرهنگی آمادگی دارد با همکاری اتاق بازرگانی، کارگروه یا دبیرخانه مشترکی برای تسهیل سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای بخشخصوصی در حوزه گردشگری و میراثفرهنگی تشکیل دهد.
او یکی از راهکارهای مؤثر در بهرهبرداری پایدار از میراث تاریخی را هیئتامنایی کردن بناهای تاریخی دانست و افزود: واگذاری مدیریت این بناها به بخشخصوصی با رعایت استانداردهای تخصصی میراثفرهنگی میتواند به حفاظت بهتر، احیای کارکردهای فرهنگی و افزایش بهرهوری اقتصادی این آثار کمک کند.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای برجسته گنبد سلطانیه اظهار داشت: ثبتجهانی یک اثر به معنای تعلق آن به جامعه بشری است و صیانت از آن مسئولیتی همگانی محسوب میشود. گنبد سلطانیه بهعنوان یکی از شاخصترین آثار ثبتشده جهانی، ظرفیت بالایی برای تقویت اقتصاد گردشگری استان زنجان و کشور دارد.
او همچنین با اشاره به جایگاه زنجان بهعنوان شهر جهانی ملیلهکاری گفت: در راستای معرفی و صیانت از این هنر ارزشمند، ساختمان تاریخی دارایی زنجان با همکاری مسئولان استان به موزه ملیلهکاری تبدیل خواهد شد تا جلوههای این هنر اصیل در معرض دید گردشگران و علاقهمندان قرار گیرد.
دارابی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در معرفی میراثفرهنگی اظهار کرد: روایتگری میراث تاریخی و ظرفیتهای گردشگری کشور باید با زبان امروز و متناسب با ذائقه نسل جدید انجام شود. بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، میتواند ابزار مؤثری برای تولید محتوا، معرفی جاذبهها و توسعه اقتصاد فرهنگی و گردشگری کشور باشد.
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