به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدامین صانعیمهری، سرپرست ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از انتشار دومین ویژهنامه انگلیسیزبان پایگاه خبری و اطلاعرسانی میراثآریا خبر داد و اظهار کرد: این ویژهنامه در هشت صفحه و به مناسبت هفته صنایعدستی توسط تحریریه میراثآریا تهیه و منتشر شده است.
وی با اشاره به رویکرد بینالمللی این محصول رسانهای افزود: انتشار ویژهنامههای تخصصی به زبان انگلیسی در دستور کار ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی و تحریریه میراثآریا قرار گرفته است تا ظرفیتها، دستاوردها و روایتهای معتبر ایران در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به شکلی حرفهای و هدفمند در اختیار مخاطبان جهانی قرار گیرد.
صانعیمهری با یادآوری انتشار نخستین ویژهنامه انگلیسیزبان میراثآریا در هفته میراثفرهنگی گفت: در شماره پیشین، گزارشهای مستندی از خسارتهای واردشده به ۱۴۹ بنای تاریخی کشور در جریان جنگ اخیر منتشر شد که با بازتاب گستردهای در محافل تخصصی و فرهنگی مواجه شد و توانست بخشی از واقعیتهای مرتبط با میراثفرهنگی ایران را برای افکار عمومی و نهادهای بینالمللی تبیین کند.
سرپرست ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: دومین ویژهنامه انگلیسیزبان میراثآریا با تمرکز بر صنایعدستی ایران، تلاش کرده است تصویری جامع از ظرفیتهای تمدنی، فرهنگی، هنری و اقتصادی این حوزه ارائه دهد. معرفی شهرها و روستاهای جهانی و ملی صنایعدستی، گفتوگو با هنرمندان و فعالان برجسته این عرصه، انتشار یادداشتهای وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سرپرست معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی، معرفی رشتههای شاخص صنایعدستی و انعکاس بخشی از توانمندیهای کمنظیر هنرمندان ایرانی از جمله مهمترین بخشهای این ویژهنامه است.
وی تاکید کرد: صنایعدستی ایران نمادی از تداوم هویت تاریخی، خلاقیت بومی، دانش سنتی و ظرفیتهای اقتصاد فرهنگ کشور به شمار میرود و معرفی هدفمند آن در عرصه بینالمللی میتواند به تقویت دیپلماسی فرهنگی، توسعه بازارهای جهانی و ارتقای جایگاه برند ملی ایران کمک کند.
صانعیمهری با اشاره به برنامه توزیع این ویژهنامه گفت: همانند شماره نخست، این ویژهنامه در سازمانها و نهادهای داخلی، مجامع و سازمانهای بینالمللی و همچنین سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف توزیع خواهد شد تا زمینه آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان جهانی با ظرفیتهای کمنظیر صنایعدستی ایران فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ابزارهای نوین ارتباطی و رسانهای برای روایت صحیح، مستند و حرفهای از داشتههای فرهنگی ایران، یکی از ضرورتهای امروز دیپلماسی فرهنگی کشور است و انتشار ویژهنامههای تخصصی چندزبانه، گامی مؤثر در مسیر تقویت مرجعیت رسانهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی محسوب میشود.
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