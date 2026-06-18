شهباز حسنپور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست هنرمندان و فعالان صنایعدستی در کاروانسرای جهانی گنجعلیخان و در گفتوگو با میراث آریا، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان کرمان در حوزه صنایعدستی و گردشگری اظهار کرد: آینده از آن مردم بزرگ ایران اسلامی است و هر جا به توانمندیهای داخلی و ظرفیتهای مردمی اعتماد کردهایم، دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده است.
حسنپور با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب و شعار سال افزود: در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، صنایعدستی یکی از شاخصترین عرصههای ظهور و تحقق تولید مبتنی بر ظرفیتهای بومی، اشتغالآفرینی و سرمایهگذاری مردمی به شمار میرود و میتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی و توسعه پایدار ایفا کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: خوشبختانه امروز در حوزه صنایعدستی و گردشگری شاهد همافزایی و همراهی همه ارکان اجرایی استان هستیم و این همدلی زمینهساز شکلگیری اتفاقات ارزشمندی در مسیر توسعه استان شده است.
او با تقدیر از حمایتهای محمدعلی طالبی استاندار کرمان و تلاشهای سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان تصریح کرد: با حمایتهای استاندار کرمان، پیگیریهای مدیرکل میراثفرهنگی استان و تلاش مجموعه کارکنان این ادارهکل، اقدامات مؤثری در حوزه حفظ و احیا میراثفرهنگی، توسعه گردشگری و حمایت از هنرمندان صنایعدستی در حال انجام است که نتایج آن در آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد.
حسنپور با تاکید بر اهمیت تقویت زیرساختهای سرمایهگذاری در استان اظهار کرد: کرمان بهواسطه ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، معدنی، گردشگری و نیروی انسانی توانمند، بهشت سرمایهگذاری و کارآفرینی کشور است و باید از این فرصتها برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی بهره گرفت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از هنرمندان و فعالان صنایعدستی، توسعه بازارهای فروش، معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان و جذب سرمایهگذاران از جمله راهبردهایی است که میتواند جایگاه کرمان را در عرصه ملی و بینالمللی بیش از گذشته ارتقا دهد.
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