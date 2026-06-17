به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید موید محسننژاد چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در خصوص برگزاری دورههای آموزشی ویژه دهیاران، راهنمایان و مدیران تأسیسات گردشگری استان کرمان اظهار کرد: نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده مهمترین سرمایه صنعت گردشگری است و هرگونه برنامهریزی برای توسعه این صنعت بدون توجه به آموزش و ارتقا توانمندیهای فعالان آن به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان افزود: استان با برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی، از قابلیتهای گستردهای برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور برخوردار است و بهرهبرداری مطلوب از این ظرفیتها نیازمند نیروی انسانی کارآمد، آگاه و توانمند است.
او با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی سهروزه ویژه دهیاران، راهنمایان و مدیران تاسیسات گردشگری استان کرمان از ۲۵ لغایت ۲۷ خردادماه سالجاری گفت: این دورهها با هدف ارتقا سطح دانش تخصصی، آشنایی با رویکردهای نوین گردشگری، افزایش مهارتهای حرفهای و تقویت نقش جوامع محلی در توسعه گردشگری برگزار شده است.
محسننژاد تصریح کرد: دهیاران بهعنوان مدیران محلی و راهنمایان گردشگری بهعنوان سفیران فرهنگی و معرفان ظرفیتهای استان، نقش موثری در شکلگیری تجربه مطلوب گردشگران دارند و توانمندسازی این گروهها میتواند به رونق گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران و توسعه اقتصادی مناطق مختلف استان منجر شود.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با بیان اینکه آموزش مستمر از ارکان اصلی توسعه پایدار گردشگری به شمار میرود، خاطرنشان کرد: ارتقا کیفیت خدمات گردشگری، افزایش رضایت گردشگران، تقویت رقابتپذیری مقصد و توسعه متوازن این صنعت در گرو سرمایهگذاری هدفمند در حوزه آموزش و منابع انسانی است.
او در پایان تأکید کرد: ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمان با جدیت برنامههای آموزشی و توانمندسازی فعالان گردشگری را دنبال میکند تا زمینه تحقق اهداف توسعهمحورانه گردشگری و بهرهمندی هرچه بیشتر جوامع محلی از منافع این صنعت فراهم شود.
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