به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید موید محسننژاد دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در جریان سفر به شهرستان انار و بازدید از ارگ تاریخی این شهر که با حضور محمدحسین میرحسینی فرماندار شهرستان انار، غلامرضا فرخی سرپرست معاون صنایعدستی استان و علی سرانجام مسئول هماهنگی امور شهرستانهای ادارهکل میراثفرهنگی کرمان انجام شد، اظهار کرد: آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند، مهمترین سرمایههای هویتی هر منطقه محسوب میشوند و حفاظت از این میراث گرانبها نقش مهمی در توسعه گردشگری و معرفی ظرفیتهای فرهنگی شهرستانها دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در ادامه افزود: ارگ تاریخی انار یکی از شاخصترین بناهای تاریخی منطقه و یادگاری ارزشمند از ادوار کهن ایران است که ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی استان دارد.
او با اشاره به جایگاه میراثفرهنگی در توسعه متوازن مناطق مختلف استان تصریح کرد: حفاظت، مرمت و معرفی آثار تاریخی باید در کنار برنامههای توسعه گردشگری مورد توجه قرارداشته باشد، زیرا گردشگران علاوه بر جاذبههای طبیعی، به دنبال شناخت تاریخ، فرهنگ و هویت مناطق مختلف هستند.
محسننژاد در ادامه بیان کرد: شهرستان انار با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند، ظرفیتهای فرهنگی و موقعیت مناسب جغرافیایی، میتواند سهم قابل توجهی در توسعه گردشگری استان ایفا کند و بهرهبرداری هدفمند از این ظرفیتها به رونق اقتصادی، افزایش ماندگاری گردشگران و معرفی هرچه بهتر شهرستان کمک خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با تاکید بر ضرورت مشارکت دستگاههای اجرایی و جوامع محلی در حفاظت از میراثفرهنگی گفت: حفظ و نگهداری آثار تاریخی تنها وظیفه یک دستگاه نیست و همکاری مردم، مسئولان و فعالان حوزه گردشگری میتواند نقش مؤثری در صیانت از این سرمایههای ارزشمند و انتقال آن به نسلهای آینده داشته باشد.
او در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی کرمان با جدیت برنامههای حفاظتی و مرمتی بناهای تاریخی استان را دنبال میکند و تلاش دارد با معرفی و احیا این آثار، زمینه توسعه پایدار گردشگری و بهرهمندی بیشتر جوامع محلی از منافع اقتصادی این حوزه را فراهم کند.
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