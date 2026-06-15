به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در جریان سفر به شهرستان انار و بازدید از خانه تاریخی سعدی که به‌تازگی عملیات مرمت آن به پایان رسیده است، اظهار کرد: بناهای تاریخی علاوه بر ارزش‌های فرهنگی و هویتی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای ایجاد فضاهای خلاق، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فرهنگ دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در این بازدید که با حضور غلامرضا فرخی سرپرست معاون صنایع‌دستی استان، محمدحسین میرحسینی فرماندار شهرستان انار و علی سرانجام مسئول هماهنگی امور شهرستان‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان انجام شد، افزود: خانه تاریخی سعدی پس از مرمت، می‌تواند به یکی از مراکز موثر در حوزه صنایع‌دستی، آموزش هنرهای سنتی، معرفی تولیدات بومی و عرضه آثار هنرمندان منطقه تبدیل شود.

او با اشاره به سیاست احیا بناهای تاریخی از طریق تعریف کاربری‌های فرهنگی و اقتصادی متناسب گفت: ایجاد خانه‌های خلاق صنایع‌دستی و بازارچه‌های دائمی در چنین فضاهایی ضمن حفظ و صیانت از بناهای تاریخی، زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق فعالیت هنرمندان و صنعتگران را فراهم می‌کند.

محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: شهرستان انار با برخورداری از پیشینه فرهنگی ارزشمند و ظرفیت‌های متنوع در حوزه صنایع‌دستی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از کانون‌های مهم تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی در شمال استان را دارد و بهره‌برداری هدفمند از بناهای تاریخی می‌تواند به تقویت این جایگاه کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر نقش صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال پایدار اظهار کرد: توسعه بازارهای عرضه محصولات هنرمندان و فراهم‌سازی فضاهای مناسب برای فعالیت آنان، از مهم‌ترین راهکارهای حمایت از صنایع‌دستی است و بناهای تاریخی مرمت‌شده می‌توانند در این مسیر نقشی ا ثرگذار و ماندگار ایفا کنند.

او در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان از طرح‌ها و برنامه‌هایی که به احیا بناهای تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت آن‌ها در راستای توسعه صنایع‌دستی، اشتغال محلی و رونق گردشگری منجر شود، با تمام توان حمایت می‌کند.

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