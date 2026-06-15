به گزارش خبرنگار میراث آریا، دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با حضور سید موید محسننژاد مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان، غلامرضا فرخی سرپرست معاون صنایعدستی استان، حجتالاسلام علیاکبر علیدادی سلیمانی امام جمعه، محمد حسین میرحسینی فرماندار انار، علی سرانجام مسئول هماهنگی امور شهرستانهای اداره کل میراثفرهنگی کرمان و جمعی از هنرمندان و صنعتگران، نمایشگاه صنایعدستی در شهرستان انار افتتاح شد.
این نمایشگاه با حضور بالغ بر ۱۰۰ نفر از هنرمندان شهرستان انار در رشتههایی چون پته، گلیمبافی، مس، فیروزهکوبی، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، سفال و سرامیک، چوب و… در تالار شهر، شهرستان انار برپا شده و تا پایان هفته صنایعدستی صبحها از ساعت ۸ الی ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۷ الی ۲۰ میزبان علاقهمندان به صنایع دستی و هنرهای سنتی در این شهرستان است.
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