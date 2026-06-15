به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در مراسم شب صنایع‌دستی رفسنجان، ضمن تبریک فرارسیدن هفته صنایع‌دستی به هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه، اظهار کرد: صنایع‌دستی به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان کرمان، نیازمند حمایت‌های هدفمند در حوزه تولید، بازاریابی و فروش است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت تولید محصولات کاربردی و متناسب با نیاز بازار افزود: تجاری‌سازی صنایع‌دستی زمانی محقق می‌شود که تولیدات بر اساس سلایق روز جامعه و متناسب با اقتصاد خانواده‌ها شکل پذیرد و هنرمندان بتوانند با شناخت نیاز بازار، محصولات خود را به فروش برسانند.

او بازاریابی و تعریف بازار فروش را از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره توسعه صنایع‌دستی دانست و تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که ثبت سفارش پیش از تولید انجام شود تا هنرمندان با اطمینان بیشتری نسبت به تولید اقدام کرده و دغدغه فروش محصولات را نداشته باشند.

محسن‌نژاد همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از هنرمندان در تامین سرمایه در گردش بیان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در چارچوب تسهیلات و اعتبارات در اختیار، برای پشتیبانی از فعالان صنایع‌دستی و تقویت توان تولیدی آنان تلاش خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان موضوع بیمه هنرمندان را یکی از مطالبات جدی جامعه صنایع‌دستی عنوان کرد و افزود: پیگیری این موضوع با همراهی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک مطالبه جمعی در دستور کار قرار دارد.

او تشکیل انجمن صنایع‌دستی رفسنجان را گامی موثر در مسیر حمایت از هنرمندان دانست و تصریح کرد: این انجمن باید با رویکرد حمایت‌گری، مطالبه‌گری و یاری‌رسانی به فعالان این حوزه شکل گرفته و نقش موثری در ساماندهی و توسعه فعالیت‌های صنایع‌دستی ایفا کند.

محسن‌نژاد همچنین پیشنهاد تخصیص کالابرگ خرید صنایع‌دستی برای کارکنان شرکت‌های بزرگ اقتصادی، صنعتی و معدنی را اقدامی موثر در رونق بازار این محصولات دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌تواند به افزایش فروش و پایداری اقتصاد صنایع‌دستی در استان کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در ادامه از برنامه‌ریزی برای توسعه بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در شهرستان‌های استان خبر داد و افزود: با همکاری فرمانداران و شهرداران، فعال‌سازی و راه‌اندازی بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته است تا در آینده هر شهر استان دارای یک بازارچه دائمی برای عرضه و معرفی محصولات هنرمندان باشد.

او در پایان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و هنرمندان برای توسعه این حوزه تاکید کرد و گفت: صنایع‌دستی علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی، توسعه اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های بومی استان کرمان ایفا کند.

در حاشیه این مراسم سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اهدا لوح تقدیر از تعدادی هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی شهر رفسنجان قدردانی به عمل آورد.

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