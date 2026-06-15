به گزارش خبرنگار میراث آریا، دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ همزمان با هفته صنایعدستی و با حضور سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، غلامرضا فرخی سرپرست معاون صنایعدستی استان، حجتالاسلام علیاکبر علیدادی سلیمانی امامجمعه، محمدحسین میرحسینی فرماندار انار، علی سرانجام مسئول هماهنگی امور شهرستانهای اداره کل میراثفرهنگی کرمان و جمعی از هنرمندان و صنعتگران هنرهای سنتی آیین پاسداشت هفته صنایعدستی در شهرستان انار برگزار شد.
سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در این مراسم با تبریک هفته صنایعدستی به هنرمندان و فعالان این حوزه گفت: صنایعدستی جلوهگاه هویت، فرهنگ و هنر ایرانی است و هنرمندان این عرصه با دستان توانمند خود، روایتگر تاریخ، اصالت و سبک زندگی مردمان این سرزمین هستند.
محسننژاد تصریح کرد: شهرستان انار نیز با برخورداری از هنرمندان خلاق و ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی، سهم موثری در حفظ و ترویج هنرهای سنتی استان کرمان دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با تاکید بر اهمیت حمایت از هنرمندان صنایعدستی افزود: توسعه بازار فروش، طراحی و تولید محصولات متناسب با نیازهای روز، بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی و پیوند صنایعدستی با گردشگری از مهمترین راهکارهای رونق این حوزه است.
او در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر توجه به صنایعدستی بهعنوان یکی از ارکان اقتصاد فرهنگی افزایش یافته و ا ادارهکل میراثفرهنگی کرمان نیز از برنامهها و طرحهای موثر در مسیر اشتغالزایی و توانمندسازی هنرمندان و تجاریسازی صنایعدستی با تمام توان حمایت خواهد کرد.
در حاشیه این مراسم علیدادی سلیمانی امام جمعه و میرحسینی فرماندار انار با اهدا لوح تقدیر از تلاش و زحمات مجدانه محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، فرخی سرپرست معاون صنایعدستی و سرانجام مسئول هماهنگی امور شهرستانهای ادارهکل میراثفرهنگی کرمان قدردانی به عمل آوردند.
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