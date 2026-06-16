دوره آموزش راهنمایان گردشگری کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، اشراف نادری‌نسب سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با اعلام خبر برگزاری دوره آموزش راهنمایان گردشگری استان کرمان افزود: این دوره به‌منظور بروزرسانی و توانمندسازی راهنمایان گردشگری با آموزش در مباحثی چون مروری بر انواع گردشگری، آشنایی با مهم‌ترین آثار تاریخی، فرهنگی و موزه های ایران، مدیریت گروه بحران و حل تعارض با استفاده از مطالعات و تجربیات موردی و واقعی، تقویت مهارت راهنمایان و مدیریت تور از طریق بررسی تجربیات عملی، اصول پیشرفته برنامه‌ریزی تور و طراحی سفر با تمرکز بر شخصی‌سازی، آموزش طبیعت گردی و بقا در طبیعت برگزار شد.

کارشناس آموزش گردشگری میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر نقش آموزش در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری اظهار کرد: توسعه صنعت گردشگری بدون برخورداری از نیروی انسانی متخصص، توانمند و آشنا به استانداردهای حرفه‌ای امکان‌پذیر نیست و راهنمایان گردشگری به‌عنوان سفیران فرهنگی و نخستین حلقه ارتباطی میان گردشگران و مقاصد گردشگری، نقش موثری در معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان دارند.

او در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی فعالان این حوزه، زمینه ارتقا سطح دانش و مهارت‌های حرفه‌ای را فراهم کرده است و در نهایت به افزایش رضایتمندی گردشگران، تقویت برند گردشگری کرمان و تحقق اهداف توسعه‌محورانه این صنعت در استان کمک خواهد کرد.

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