به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ به همراه شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و دادخدا سالاری مدیرکل بازرسی استان، از عمارت تاریخی شترگلو ماهان بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این بازدید با اشاره به سیاست‌های اداره‌کل در حوزه حفاظت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی اظهار کرد: با توجه به تعدد آثار تاریخی استان و تنوع مالکیت این بناها، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای احیا، مرمت و بهره‌برداری پایدار از این ظرفیت‌های ارزشمند است.

او افزود: تعریف و تبدیل کاربری بناهای تاریخی به مراکز فرهنگی، اقامتی، پذیرایی و خدمات گردشگری، علاوه بر صیانت از این آثار، به توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان کمک کرده و زمینه حضور بیشتر گردشگران در مناطق مختلف کرمان را فراهم می‌کند.

محسن‌نژاد با تأکید بر ضرورت ورود بناهای تاریخی به چرخه اقتصادی و گردشگری استان بیان کرد: اماکن تاریخی باید به مراکزی پویا برای ارائه خدمات فرهنگی و گردشگری تبدیل شوند تا ضمن خدمت‌رسانی به مردم و گردشگران، به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی استان نیز کمک کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: احیا و بهره‌برداری اصولی از ابنیه تاریخی، فرصتی ارزشمند برای معرفی تاریخ، فرهنگ، هنر و توانمندی‌های استان کرمان به گردشگران داخلی و خارجی است و می‌تواند نقش موثری در رونق اقتصادی و توسعه پایدار گردشگری استان ایفا کند.

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