به گزارش خبرنگار میراث آریا، در مراسم پاسداشت هفته صنایع‌دستی که با حضور شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و جمعی از هنرمندان، صنعتگران و فعالان هنرهای سنتی شامگاه چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در کاروانسرای جهانی گنجعلیخان برگزار شد، زهرا موسی‌پور مشاور امور اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به جایگاه ارزشمند صنایع‌دستی در توسعه استان اظهار کرد: صنایع‌دستی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه تجلی هویت، فرهنگ و اصالت مردمان این سرزمین است و می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه پایدار استان ایفای نقش کند.

مشاور استاندار کرمان با بیان اینکه صنایع‌دستی کرمان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار است، افزود: آینده روشن استان در گرو بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و فرهنگی است و صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها می‌تواند سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و معرفی هویت فرهنگی کرمان داشته باشد.

او حفظ اصالت و هویت صنایع‌دستی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت: در کنار توسعه بازارها و افزایش تولید، باید از اصالت، کیفیت و ارزش‌های فرهنگی نهفته در آثار هنرمندان صیانت شود تا صنایع‌دستی کرمان همچنان به‌عنوان نماد فرهنگ و هنر این دیار شناخته شود.

موسی‌پور با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در حوزه صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه این بخش باید تمامی مراحل از تامین مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی، بازاریابی، فروش و صادرات را دربر گیرد تا هنرمندان و صنعتگران بتوانند از منافع واقعی این چرخه بهره‌مند شوند.

مشاور استاندار کرمان همچنین حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صنایع‌دستی را فرصتی ارزشمند برای ارتقا این بخش دانست و افزود: استفاده از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه می‌تواند به نوآوری در تولید، ارتقای کیفیت محصولات، شناخت بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابت صنایع‌دستی کرمان در بازارهای داخلی و خارجی کمک کند.

او با اشاره به اهمیت دریافت گواهی‌های اصالت برای محصولات صنایع‌دستی تصریح کرد: تولیدات هنرمندان کرمانی باید با تکیه بر هویت فرهنگی و روایت‌های اصیل این سرزمین به بازارهای جهانی متصل شوند، چرا که روایت کرمان در کنار کیفیت آثار می‌تواند مزیت رقابتی ارزشمندی برای حضور در بازارهای بین‌المللی ایجاد کند.

موسی‌پور در ادامه بیان کرد: تولید محصولات صنایع‌دستی باید متناسب با نیاز و تقاضای بازار انجام شود تا ضمن حفظ ارزش‌های هنری، زمینه افزایش فروش، توسعه بازار و پایداری فعالیت هنرمندان نیز فراهم شود.

مشاور استاندار کرمان در پایان بر ضرورت پیگیری ریشه‌ای و عمیق مسائل حوزه صنایع‌دستی تاکید و خاطرنشان کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای در این بخش نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت از هنرمندان و ترویج صنایع‌دستی کرمان در سطح ملی و بین‌المللی است تا این ظرفیت ارزشمند بیش از پیش در مسیر توسعه استان نقش‌آفرین باشد.

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