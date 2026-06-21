به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان شرقی با رویکرد تحقق شعار «صنایع‌دستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق»، برگزاری مسابقه طراحی و تولید ایده‌های خلاق را در دستور کار قرار داده است. این رویداد هنری با هدف پیوند میان هنر اصیل ایرانی و مفاهیم ارزشی، بستری را برای بروز خلاقیت‌های نوظهور در کالبد هنرهای سنتی فراهم می‌آورد.

در این دوره از رقابت‌های استانی، سه موضوع کلیدی شامل «پرچم ایران»، «مشت گره‌کرده» و «شهدای مدرسه میناب» به‌عنوان محورهای اصلی طراحی و خلق اثر تعیین شده‌اند. هنرمندان شرکت‌کننده موظف هستند تولیدات خود را با الهام از این نمادهای ملی و با بهره‌گیری از تکنیک‌های تخصصی صنایع‌دستی به مرحله اجرا درآورند.

شاخص‌های تعیین‌شده برای سنجش آثار در این فراخوان بر سه رکن اساسی شامل طراحی خلاقانه، استحکام ساختاری و زیبایی بصری استوار است. تکیه بر این معیارهای سه‌گانه نشان‌دهنده رویکرد فنی برای دستیابی به محصولاتی است که علاوه بر وجوه هنری، از قابلیت‌های لازم برای تجاری‌سازی و حضور در بازارهای رقابتی برخوردار باشند.

طبق جدول زمان‌بندی منتشر شده، علاقه‌مندان و فعالان صنایع‌دستی در تمامی رشته‌ها تا پایان وقت اداری روز ۲۰ تیرماه فرصت دارند تا تولیدات خود را به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند. این بازه زمانی فرصت مناسبی را در اختیار هنرمندان قرار می‌دهد تا با دقت نظر، محصولاتی منطبق بر استانداردهای اعلام شده تولید کنند.

محل تحویل آثار، دفتر معاونت صنایع‌دستی استان واقع در مجموعه تاریخی‌فرهنگی باغ کمال تبریز و یا ادارات میراث‌فرهنگی در سطح شهرستان‌های تابعه اعلام شده است. هنرمندان شهرستانی می‌توانند بدون مراجعه به مرکز استان، آثار خود را برای شرکت در فرآیند داوری به نزدیک‌ترین اداره میراث‌فرهنگی تحویل دهند.

بسته حمایتی این رویداد شامل اهدای جوایز به نفرات برتر و انجام حمایت‌های لازم در زمینه بازاریابی و ایجاد بسترهای فروش برای طرح‌های برگزیده است. هدف نهایی این فراخوان، تقویت جایگاه اقتصاد خلاق و حمایت عملی از هنرمندانی است که در مسیر حفظ هویت ملی و تولید محصولات کاربردی قدم برمی‌دارد.

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