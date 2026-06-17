به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهنام رحیمزاده سهشنبه ۲۶ خردادماه در آیین امضای تفاهمنامه همکاریهای علمی، پژوهشی و فناوری میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی و دانشگاه هنر اسلامی تبریز، با اشاره به رویکردهای راهبردی معاونت صنایعدستی گفت: در جلسات تخصصی و برنامهریزیهای انجام شده به این جمعبندی و رویکرد رسیدهایم که تعامل مؤثر میان مراکز دانشگاهی، نهادهای علمی و پارکهای علم و فناوری دیگر یک انتخاب نبوده و ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده صنایعدستی آذربایجانشرقی به شمار میرود.
معاون صنایعدستی آذربایجانشرقی با بیان اینکه حوزه صنایعدستی امروز با چالشهای متعددی در بخشهای تولید، اشتغال و بازارهای فروش مواجه است، تصریح کرد: اگر از امروز نگاه آیندهپژوهانه و مبتنی بر دانش به این حوزه نداشته باشیم، در آیندهای نهچندان دور با مخاطرات جدی در زمینه حفظ هویت فرهنگی و همچنین پایداری اقتصاد وابسته به صنایعدستی روبهرو خواهیم شد.
او افزود: در شرایطی که کشور با محدودیتها و چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمها مواجه است، یکی از مهمترین راهکارهای عبور از این شرایط، تکیه بر ظرفیتهای تولید ملی است. صنایعدستی بهعنوان بخشی از اقتصاد مولد میتواند سهم قابل توجهی در این مسیر ایفا کند، اما تحقق این هدف نیازمند بهروزرسانی دانش، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و استفاده از فناوریهای نوین است.
رحیمزاده با تأکید بر نقش دانشگاهها و مراکز علمی در ارتقای جایگاه صنایعدستی بیان کرد: اگر به دنبال تثبیت اشتغال فعالان صنایعدستی، افزایش توان رقابتی محصولات و صیانت از هویت فرهنگی کشور هستیم، ناگزیر باید ارتباط میان بدنه اجرایی صنایعدستی و مراکز علمی و پژوهشی را بیش از گذشته تقویت کنیم و مسیر توسعه این حوزه را بر پایه پژوهش، نوآوری و دانش تخصصی پیش ببریم.
معاون صنایعدستی آذربایجانشرقی تفاهمنامه امضا شده را نقطه آغاز همکاریهای هدفمند و عملیاتی میان دو مجموعه دانست و گفت: این تفاهمنامه آغاز مسیری برای تعریف برنامههای مشترک، بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهی و تدوین اقدامات اجرایی در راستای اهداف تعیینشده است.
معاون صنایعدستی آذربایجانشرقی گفت: پس از امضای این تفاهمنامه تلاش خواهیم کرد متناسب با مأموریتها و ظرفیتهای موجود، برنامههای عملیاتی مشخصی تدوین شود تا نتایج این همکاری در عرصههای علمی، پژوهشی، فناوری و توسعه صنایعدستی بهصورت ملموس و اثرگذار نمود پیدا کند.
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