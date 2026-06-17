بهگزارش خبرنگار میراث آریا، تفاهمنامه همکاریهای جامع میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی به نمایندگی احمد حمزهزاده و دانشگاه هنر اسلامی تبریز به نمایندگی محمدتقی پیربابایی، با تمرکز بر تعاملات دوجانبه در حوزههای پژوهشی، فناوری و کارآفرینی روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ منعقد شد. بنابر مفاد توافقنامه، این همکاری راهبردی، مسیری نوین را برای ورود دانش تخصصی دانشگاهی به لایههای اجرایی صیانت از میراثفرهنگی و ارتقای جایگاه صنایعدستی در اقتصاد خلاق باز میکند.
محورهای این تفاهمنامه در بخشهای پژوهشی و مستندسازی، بر شناسایی و تحلیل علمی آثار و اشیای تاریخی موجود در موزهها و مخازن استان تأکید دارد. قرار است با مشارکت متخصصان دانشگاهی، مطالعات بنیادی بر روی فنون ساخت، نقوش و سبکهای هنری در شاخههای فلزکاری، چوب، شیشه و سفال انجام شده و بانکهای اطلاعاتی تخصصی برای این آثار تدوین شود.
در حوزه آموزش و انتقال دانش، برنامهریزی برای برگزاری دورههای مهارتافزایی تخصصی، نشستهای علمی و کارگاههای آموزشی برای دانشجویان و فعالان صنایعدستی پیشبینی شده است. این رویکرد به دنبال ثبت تجربیات هنرمندان پیشکسوت و استادکاران برجسته استان است تا دانش تجربی و سنتی با روشهای نوین آموزشی پیوند خورده و ماندگار شود.
احیا و بازشناسی هنرهای سنتی در معرض فراموشی، از دیگر اولویتهای این همکاری است که بر اساس آن، پروژههایی برای بازآفرینی فنون و تکنیکهای زوالیافته در حوزه هنرهای صناعی تعریف خواهد شد. انجام مطالعات تطبیقی میان شیوههای تاریخی و معاصر، بستری علمی برای بازگرداندن این هنرها به چرخه تولید و کاربرد فراهم میکند.
تفاهمنامه همکاریهای علمی، پژوهشی و فناوری میان میراثفرهنگی و دانشگاه هنر اسلامی تبریز همچنین بر ارائه خدمات مشاوره علمی در طرحهای بازسازی و مرمت ابنیه و اشیای تاریخی تمرکز دارد. بهرهگیری از ظرفیت اعضای هیئتعلمی دانشگاه در کمیتههای تخصصی و فرآیندهای کارشناسی، ضریب دقت و اصالت را در پروژههای مرمتی و حفاظتی ادارهکل میراثفرهنگی به شکل قابلتوجهی افزایش خواهد داد.
در بخش توسعه بازار و اقتصاد خلاق، طراحی برنامههای مشترک با رویکرد نوآوری و حمایت از کسبوکارهای نوپا (استارتآپها) در حوزه صنایعدستی مدنظر قرار گرفته است. ایجاد پیوند میان دانشجویان خلاق و فعالان اقتصادی بازار، میتواند به تجاریسازی محصولات هنری و بهبود معیشت هنرمندان کمک کرده و فرصتهای اشتغال پایدار را در این بخش تقویت کند.
اشتراکگذاری زیرساختهای آزمایشگاهی، تجهیزات کارگاهی و فضاهای آموزشی، مکمل این توافقنامه است که بر اساس آن، هر دو نهاد امکان بهرهبرداری متقابل از امکانات یکدیگر را برای پیشبرد طرحهای پژوهشی و رسالههای دانشجویی مسئلهمحور خواهند داشت. این همافزایی زیرساختی، هزینههای تحقیق و توسعه را کاهش داده و بر سرعت رسیدن به نتایج کاربردی در حوزه میراثفرهنگی میافزاید.
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