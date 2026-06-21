۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۷

کرمانشاه در مسیر برندسازی گردشگری مذهبی/ ۲ رویداد شاخص شهرستان صحنه در آستانه ثبت ملی قرار گرفت

کرمانشاه در مسیر برندسازی گردشگری مذهبی/ ۲ رویداد شاخص شهرستان صحنه در آستانه ثبت ملی قرار گرفت

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه از تدوین و تکمیل پرونده ثبت دو رویداد آیینی‌- مذهبی شهرستان صحنه در تقویم رویدادهای گردشگری کشور خبر داد و تأکید کرد که این اقدام با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و رونق گردشگری رویدادمحور در این منطقه عملیاتی شده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی یکشنبه ۳۱ خردادماه با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان صحنه به عنوان یکی از قطب‌های اصلی گردشگری استان، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های عظیم معنوی و فرهنگی این شهرستان، به‌ویژه در ایام ماه‌های محرم و صفر، فرآیند ثبت دو رویداد مهم مذهبی این منطقه در تقویم رویدادهای گردشگری کشور در مراحل پایانی خود قرار دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: این دستاورد ارزشمند نتیجه هم‌افزایی و تعامل سازنده میان فرمانداری شهرستان صحنه، به‌ویژه پیگیری‌های معاونت امور عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری، هیئت‌امنای آستان مقدس امامزاده بابا ولی‌الدین (ع)، موکب محبان علی‌ابن‌ابی‌طالب (ع) و تلاش‌های تخصصی کارشناسان معاونت گردشگری این اداره‌کل است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در تشریح رویدادهای در شرف ثبت، گفت: «نخستین پرونده مربوط به (آیین عزاداری روز عاشورای مردم دشت چمچمال) است؛ مراسمی باشکوه و سنتی که با حضور پرشور مردم مؤمن و ولایت‌مدار صحنه و بیستون در جوار آستان مقدس امامزاده بابا ولی‌الدین (ع) برگزار می‌شود و نمادی از ارادت عمیق مردم این خطه به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) است.

او ادامه داد: پرونده دوم نیز با عنوان (آیین میزبانی و پذیرایی از زوار اربعین حسینی) تدوین شده است، این پرونده در راستای پاسداشت فرهنگ اصیل میزبانی، مهارت‌های مردمی و خدمات خالصانه اهالی شریف شهرستان صحنه در پذیرایی از زائران کربلای معلی تنظیم شده که به‌عنوان یک الگوی موفق در گردشگری مذهبی و زیارتی مطرح است.

کیومرث اعظمی در پایان ضمن ابراز امیدواری برای ثبت نهایی این دو رویداد، تصریح کرد: علاوه بر این موارد، پرونده یک رویداد شاخص دیگر شهرستان صحنه نیز در حال تکمیل است که طی روزهای آتی جهت بررسی و تصویب نهایی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال خواهد شد تا شاهد تقویت بیش از پیش جایگاه استان در نقشه گردشگری مذهبی کشور باشیم.

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کد خبر 1405033102799
مهدی خالوندی
دبیر مرضیه امیری

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