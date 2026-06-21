به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه، 31 خرداد، معاون امور برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز از تعدادی از بناها و محوطه‌های تاریخی استان البرز بازدید کردند.

نادر زینالی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در این بازدید میدانی، تپه ازبکی به عنوان یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی کشور، کاخ تاریخی سلیمانیه، کاخ مروارید و شماری از اماکن مذهبی و فرهنگی شاخص استان مورد بازدید قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به گستردگی جغرافیایی و تنوع میراثی استان البرز، گفت: این استان با وجود وسعت محدود، از تنوع قابل توجهی در حوزه آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی برخوردار است و به همین دلیل، شناخت دقیق میدانی از وضعیت این آثار، نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌های ملی دارد.

او بیان کرد: هیأت اعزامی همچنین از برخی شهرستان‌های استان از جمله ساوجبلاغ، نظرآباد و کرج بازدید کرده و در جریان وضعیت ساختارهای اداری، نحوه ارائه خدمات و میزان هماهنگی میان بخش‌های اجرایی قرار گرفتند.

زینالی توضیح داد: در این بازدید بر ضرورت انطباق ساختارهای اداری با نیازهای روز و ارتقای بهره‌وری در ارائه خدمات به مردم، ضرورت بازنگری در ساختارهای اداری و حرکت به سمت چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری تأکید شد چرا که ارتقای کیفیت خدمات در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری بدون اصلاح فرآیندهای اداری امکان‌پذیر نیست.

این مسئول در پایان گفت: این اداره‌کل خود را متعهد به اجرای سیاست‌های کلان وزارتخانه می‌داند و تلاش خواهد کرد با تقویت زیرساخت‌های انسانی و اجرایی، ارتقای فرآیندهای مدیریتی و صیانت اصولی از آثار تاریخی، زمینه بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان را فراهم کند.

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