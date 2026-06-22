تداوم ارتباط میان پژوهشگاه و معاونت گردشگری، کلید تبدیل پژوهش به اقدام است

به گزارش میراث آریا؛ خهبات درفشی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته نسخهای از طرحهای پژوهشی انجامشده برای معاونتهای تخصصی ارسال میشد، گفت: پژوهشگاه دارای نقش مرجعیت علمی و پژوهشی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است و بخشی از مأموریت پژوهشگاه پاسخ به نیازهای پژوهشی معاونتها و استانهاست و بخشی دیگر نیز به وظایف حاکمیتی و علمی این مجموعه در تولید دانش، انتشار کتاب، مقاله و مطالعات تخصصی بازمیگردد.
وی با اشاره به محدودیت منابع انسانی و گستردگی حوزههای مأموریتی پژوهشگاه گفت: توسعه گردشگری تنها به مطالعات مستقیم گردشگری محدود نمیشود و پژوهشهای مرتبط با میراث ناملموس، زبانها، آیینها، خوراک، پوشاک و سایر عناصر فرهنگی نیز زیرساختهای لازم برای توسعه گردشگری را فراهم میکنند.
این پژوهشگر همچنین به برخی فعالیتهای پژوهشگاه در دوران کرونا و بررسی تجربههای بینالمللی از جمله اوکراین اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه در حوزههایی مانند مدیریت موزهها در دوران کرونا، برگزاری همایشهای تخصصی و انتشار مقالات علمی اقدامات متعددی انجام داده است که نیازمند معرفی و انتقال بهتر به بخشهای اجرایی است.
درفشی در پایان تأکید کرد: استمرار نشستهای مشترک و شکلگیری تعاملات منظم میان پژوهشگاه و معاونت گردشگری میتواند زمینه بهرهبرداری مؤثرتر از ظرفیتهای علمی و پژوهشی کشور را در خدمت توسعه گردشگری فراهم کند.
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