به گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشستی که روز یکشنبه ۳۱ خردادماه جاری که به ریاست انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور و با حضور محمد ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در محل معاونت گردشگری برگزار شد، ضمن بررسی چالش ها و راهکارها، مدیران پژوهشگاه میراث فرهنگی به بیان نکته نظرات خود پرداختند تا به زودی این تعامل دوجانبه در همه ابعاد از سوی پژوهشگاه و معاونت رقم بخورد.
همافزایی معاونت گردشگری و پژوهشگاه، محور نشستهای مشترک آینده
منیژه هادیان دهکردی معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در این نشست با اشاره به هدف اصلی برگزاری گفت: یکی از موضوعات محوری این جلسه، تقویت همکاریهای مشترک میان معاونتهای تخصصی و پژوهشگاه است؛ موضوعی که با توجه به وظایف و مأموریتهای مشترک دو مجموعه، میتواند زمینهساز اجرای پروژههای مشترک و اثرگذار باشد.
او افزود: بر اساس جمعبندیهای انجام شده، مقرر شده است موضوعات اولویتدار و پیشنهادهای تخصصی از سوی ادارات و بخشهای مختلف احصا و در قالب برنامهریزی مشترک میان پژوهشگاه و معاونت گردشگری پیگیری شود.
معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: در این چارچوب، هدف آن است که سازوکاری منسجم برای استمرار نشستها و همکاریها شکل گیرد تا موضوعات صرفاً در سطح جلسات باقی نماند و به اقدامات اجرایی و قابل پیگیری تبدیل شود.
هادیان دهکردی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای دو طرف تصریح کرد: این نشست میتواند آغاز یک روند نظاممند برای همافزایی علمی و اجرایی باشد؛ روندی که در آن موضوعات پیشنهادی از هر دو طرف دریافت، بررسی و برای اجرا اولویتبندی میشوند.
هادیان ابراز امیدواری کرد که این همکاریها به شکلگیری سازوکارهای پایدار و مؤثر در حوزه پژوهش و گردشگری منجر شود.
استفاده از ظرفیتهای پژوهشی در سیاستگذاری و برنامهریزی گردشگری
یاسر شهبازی با اشاره به تجربه حضور در مباحث مرتبط با ارتباط دانشگاه، پژوهش و دستگاههای اجرایی گفت: آگاهی از چالشهای طرفین و حل این مسائل جزو اولویتها باید باشد تا بتوان از توان علمی پژوهشگاه در حل مسائل گردشگری استفاده کرد.
او با بیان اینکه وزیر میراث فرهنگی نیز بر همراهی پژوهشگاه با معاونتهای تخصصی تأکید کرده است، افزود: پژوهشگاه باید در کنار معاونتها قرار گیرد، نیازها را شناسایی کند و برای آنها راهکارهای علمی و پژوهشی ارائه دهد.
شهبازی مهمترین راهکار را حضور فعال پژوهشگاه در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری دانست و اظهار کرد: حتی در مواردی که پژوهشگاه مجری مستقیم پروژهها نیست، میتواند به عنوان مشاور علمی، داور تخصصی و بازوی فکری در کنار معاونت گردشگری ایفای نقش کند.
معاون اداری، مالی و توسعه منابع انسانی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین خواستار استفاده بیشتر از ظرفیتهای پژوهشی وزارتخانه شد و گفت: لازم است مسائل و اولویتهای حوزه گردشگری با مشارکت پژوهشگاه تعریف و تدوین شود تا پژوهشها مستقیماً در خدمت حل مسائل و نیازهای اجرایی کشور قرار گیرند.
او ابراز امیدواری کرد که نشستهای مشترک میان پژوهشگاه و معاونت گردشگری به شکل مستمر ادامه یافته و زمینه شکلگیری همکاریهای نزدیکتر و مؤثرتر میان دو مجموعه فراهم شود.
مسئله اصلی، نبود همافزایی میان پژوهشگاه و معاونتهای اجرایی است
علیرضا قلینژاد پیربازاری، معاون فناوری و کاربردیسازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با بیان این که مجموعههایی که زیر یک چتر فعالیت میکنند، در عمل همکاری مؤثری با یکدیگر ندارند، با نقد بر این مقوله گفت: بخش گردشگری و پژوهشگاه حوزههایی هستند که بهطور عمیق به یکدیگر وابستهاند و بدون تعامل، کارکرد مؤثری نخواهند داشت.
قلینژاد با بیان اینکه گردشگری بدون میراث فرهنگی معنا ندارد، افزود: گردشگر برای مشاهده و تجربه جاذبههای فرهنگی و تاریخی وارد کشور میشود و میراث فرهنگی نیز برای بقا و اثرگذاری نیازمند ارتباط با مخاطب و عرضه در عرصه گردشگری است؛ بنابراین این دو حوزه بهصورت طبیعی مکمل یکدیگرند.
معاون فناوری و کاربردیسازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: باید از نگاه مقصرمحور فاصله گرفت و به سمت کار تیمی و شبکهای حرکت کرد. پژوهشگاه میتواند نقش واسط و تسهیلگر میان بدنه علمی و بخش اجرایی را ایفا کند؛ به این معنا که محتوای علمی و پژوهشی را در اختیار بخش اجرا قرار دهد و همزمان بازخوردهای اجرایی را نیز دریافت و در پژوهشها اعمال کند.
اوبا تأکید بر ظرفیت شبکهسازی در حوزه گردشگری گفت: با تعداد محدود نیروی انسانی نمیتوان تمام نیازهای پژوهشی کشور را بهتنهایی پوشش داد، اما میتوان یک شبکه ملی از پژوهشگران و متخصصان ایجاد کرد که پشتوانه تصمیمسازی در سطح وزارتخانه باشد.
قلینژاد ابراز امیدواری کرد با تقویت تعاملات میان پژوهشگاه و معاونت گردشگری، زمینه همافزایی واقعی و استفاده مؤثر از ظرفیتهای علمی در حل مسائل اجرایی فراهم شود.
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