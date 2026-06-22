پژوهش و اجرا باید برای حل مسائل گردشگری در کنار هم قرار گیرند

به گزارش میراث آریا؛ انوشیروان محسنیبندپی در نشست مشترک معاونت گردشگری و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که امروز در معاونت گردشگری و با حضور مدیران و معاونین پژوهشگاه و گروه پژوهشی گردشگری برگزار شد، با اشاره به تجربه موفق پیوند آموزش، پژوهش و اجرا در برخی حوزهها اظهار داشت: هرجا میان دانش تخصصی و عرصه اجرا ارتباط واقعی شکل گرفته، نتایج ارزشمندی حاصل شده است. در حوزه گردشگری نیز باید از ظرفیتهای علمی و پژوهشی برای پاسخگویی به نیازهای روز و طراحی راهکارهای عملیاتی بهره گرفت.
وی افزود: آنچه امروز اهمیت دارد، شناسایی دقیق نیازهای معاونت گردشگری و استفاده از توان علمی پژوهشگاه برای ارائه راهکارهای کاربردی است. این همکاری میتواند در قالب پژوهشهای مسئلهمحور، تولید محتوا، مطالعات تخصصی و بهرهگیری از ظرفیت پایاننامهها و پژوهشهای دانشگاهی دنبال شود.
محسنیبندپی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مستمر همکاری میان دو مجموعه تصریح کرد: اگرچه همه مسائل با یک اقدام حل نمیشود، اما باید از نقطهای آغاز کرد و با شکلدهی به حلقههای ارتباطی مؤثر میان پژوهشگران و مدیران اجرایی، زمینه تصمیمگیریهای علمیتر و توسعه پایدار گردشگری را فراهم ساخت.
وی ابراز امیدواری کرد که نشستهای مشترک معاونت گردشگری و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به تدوین برنامههای عملیاتی مشترک و بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای پژوهشی کشور در خدمت توسعه گردشگری منجر شود.
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