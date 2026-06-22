به گزارش میراث آریا، ارشک مسائلی با اشاره به ظرفیتهای تخصصی گروههای گردشگری و میراث طبیعی پژوهشگاه گفت: پژوهشگاه با وجود محدودیت نیروی انسانی، از توان کارشناسی و علمی مناسبی برای همراهی با معاونت گردشگری در حوزه سیاستگذاری، پژوهشهای کاربردی و ارائه راهکارهای تخصصی برخوردار است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه پژوهشگاه میتواند به عنوان بازوی فکری معاونت گردشگری ایفای نقش کند، افزود: حضور پژوهشگران در کمیتهها و کارگروههای تخصصی، امکان بهرهگیری از دانش کارشناسی در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری را فراهم میکند.
او تدوین اولویتهای پژوهشی، تهیه گزارشهای کارشناسی برای مسائل روز، استفاده از ظرفیت پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی، بهرهگیری از نیروهای امریه و همچنین ارزیابی و پایش طرحهای حوزه گردشگری را از زمینههای همکاری مشترک میان پژوهشگاه و معاونت گردشگری برشمرد.
جانشین رئیس گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین بر اهمیت تقویت نظام آماری گردشگری تأکید کرد و گفت: دستیابی به آمار دقیق و قابل اتکا، از مهمترین پیشنیازهای برنامهریزی و سیاستگذاری در صنعت گردشگری است و توجه به حسابهای اقماری گردشگری و نظامهای نوین پایش اطلاعات میتواند به تصمیمگیریهای مؤثرتر در این حوزه کمک کند.
مسائلی در پایان خواستار گسترش تعاملات میان پژوهشگاه و معاونت گردشگری شد و اظهار امیدواری کرد که این همکاریها به تولید دانش کاربردی و حل مسائل صنعت گردشگری کشور منجر شود.
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