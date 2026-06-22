۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۳

جانشین رئیس گروه پژوهشی گردشگری:

پژوهشگاه میراث‌فرهنگی می‌تواند بازوی علمی و فکری معاونت گردشگری باشد

پژوهشگاه میراث‌فرهنگی می‌تواند بازوی علمی و فکری معاونت گردشگری باشد

جانشین رئیس گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، در نشست مشترک مسئولان پژوهشگاه با انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور که یکشنبه ۳۱ خردادماه در معاونت گردشگری برگزار شد، بر ضرورت تقویت همکاری‌های علمی و پژوهشی میان دو مجموعه تأکید کرد.

به گزارش میراث آریا، ارشک مسائلی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی گروه‌های گردشگری و میراث طبیعی پژوهشگاه گفت: پژوهشگاه با وجود محدودیت نیروی انسانی، از توان کارشناسی و علمی مناسبی برای همراهی با معاونت گردشگری در حوزه سیاست‌گذاری، پژوهش‌های کاربردی و ارائه راهکارهای تخصصی برخوردار است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه پژوهشگاه می‌تواند به عنوان بازوی فکری معاونت گردشگری ایفای نقش کند، افزود: حضور پژوهشگران در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی، امکان بهره‌گیری از دانش کارشناسی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند.

او تدوین اولویت‌های پژوهشی، تهیه گزارش‌های کارشناسی برای مسائل روز، استفاده از ظرفیت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی، بهره‌گیری از نیروهای امریه و همچنین ارزیابی و پایش طرح‌های حوزه گردشگری را از زمینه‌های همکاری مشترک میان پژوهشگاه و معاونت گردشگری برشمرد.

جانشین رئیس گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین بر اهمیت تقویت نظام آماری گردشگری تأکید کرد و گفت: دستیابی به آمار دقیق و قابل اتکا، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در صنعت گردشگری است و توجه به حساب‌های اقماری گردشگری و نظام‌های نوین پایش اطلاعات می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر در این حوزه کمک کند.

مسائلی در پایان خواستار گسترش تعاملات میان پژوهشگاه و معاونت گردشگری شد و اظهار امیدواری کرد که این همکاری‌ها به تولید دانش کاربردی و حل مسائل صنعت گردشگری کشور منجر شود.

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کد خبر 1405040100006
فاطمه رهبر
دبیر مرضیه امیری

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