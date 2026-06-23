۲ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۷

رایزنی استاندار اردبیل و مدیرعامل هواپیمایی تابان درباره توسعه پروازها و رونق گردشگری استان

رایزنی استاندار اردبیل و مدیرعامل هواپیمایی تابان درباره توسعه پروازها و رونق گردشگری استان

استاندار اردبیل در دیدار با مدیرعامل شرکت هواپیمایی تابان، راهکارهای توسعه حمل‌ونقل هوایی، افزایش پروازها و گسترش همکاری‌های گردشگری را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، در دیدار با خلبان اصغر عبدالله‌پور، مدیرعامل شرکت هواپیمایی تابان، درباره افزایش پروازهای فرودگاه اردبیل و ارتقای خدمات هوایی استان گفت‌وگو کرد.
در این نشست، افزایش تعداد پروازهای داخلی با مشارکت شرکت هواپیمایی تابان و پاسخگویی به تقاضای سفر به استان از مهم‌ترین محورهای مورد بحث بود.
استاندار اردبیل همچنین بر ضرورت ایجاد و توسعه مسیرهای پروازی بین‌المللی از فرودگاه اردبیل تأکید کرد و گفت: توسعه پروازهای بین‌المللی گامی مؤثر در افزایش ارتباطات اقتصادی، تجاری و گردشگری استان اردبیل به شمار می‌رود.
امامی یگانه با اشاره به نقش صنعت هوانوردی در توسعه گردشگری استان افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت هواپیمایی تابان برای معرفی جاذبه‌های گردشگری استان، طراحی بسته‌های سفر و جذب گردشگران داخلی و خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان اردبیل در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی و سلامت، خواستار همکاری بیشتر این شرکت برای تسهیل سفر گردشگران و افزایش دسترسی هوایی به استان شد.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی تابان نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی برای توسعه همکاری‌ها، بر افزایش پروازها، راه‌اندازی مسیرهای جدید و مشارکت در جذب گردشگر به استان اردبیل تأکید کرد

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کد خبر 1405040200110
توحید سیف
دبیر محمد آوخ

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