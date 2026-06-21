به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل امروز ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: کارگاه آموزشی توسعه گردشگری روستایی با موضوع هر روستا یک اقامتگاه بوم‌گردی برای دهیاران روستاهای مشگین شهر برگزار شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: برگزاری این کارگاه با حضور بیش از ۳۰ نفر از دهیاران شهرستان مشگین‌شهر در محل فرمانداری این شهرستان و با هدف دانش‌افزایی در راستای توسعه صنعت گردشگری در روستاها انجام شد.

او تاکید کرد: مشگین‌شهر یکی از مقاصد اصلی گردشگری در سطح استان است و با توجه به مواریث فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی و فرهنگ بومی از ظرفیت ویژه‌ای در حوزه گردشگری روستایی برخوردار است.

نجارقابل با اشاره به لزوم جلب توجه به پویش هرروستا یک اقامتگاه بوم‌گردی، ادامه داد: مشگین‌شهر در توسعه گردشگری روستایی پیشتاز است و روستای موئیل از این شهرستان کاندیدای ثبت در فهرست بهترین روستاهای جهانی گردشگری است که انتظار می‌رود سایر مناطق روستایی نیز با توسعه بوم‌گردی‌ها در این راستا گام بردارند.

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