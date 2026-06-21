پایان جلسات کارشناسی بازنگری طرح جامع گردشگری استان اردبیل

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل امروز ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: با برگزاری آخرین جلسه کارشناسی بازنگری طرح جامع گردشگری استان، نظرات کارشناسان دستگاه‌های مرتبط جمع‌آوری و مقرر شد جهاد دانشگاهی به عنوان مجری طرح به بررسی و اعمال نظرات در طرح اقدام کند.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: همچنین با توجه به گذر زمان در طی فرآیند مطالعه طرح جامع، مجری طرح آمار و ارقام مندرج در فصول ۱۹‌گانه بازنگری طرح جامع را در این مرحله به‌روزرسانی می‌کند.

او تاکید کرد: پس از لحاظ نظرات کارشناسی و به‌روزرسانی آمار و اطلاعات، بازنگری اصلاح شده طرح جامع گردشگری استان به منظور ارسال به دستگاه‌های اجرایی، ارائه در کارگروه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارسال به معاونت گردشگری وزارتخانه در اسرع وقت به اداره کل میراث‌فرهنگی تحویل داده می‌شود.

نجارقابل ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد جهاد دانشگاهی برش شهرستانی و طرح تفصیلی بازنگری طرح جامع گردشگری شهرستان‌ها را تهیه و پیشنهاد عملی و ساختاری خود را برای پایش اجرای بازنگری طرح جامع ارائه کند.

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