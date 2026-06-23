۲ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۵

میزبانی شهرستان صحنه از گردهمایی «کودکان عاشورایی» با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و حمایت از هنرهای سنتی

میزبانی شهرستان صحنه از گردهمایی «کودکان عاشورایی» با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و حمایت از هنرهای سنتی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه از برگزاری باشکوه گردهمایی «کودکان عاشورایی» با هدف تبیین فرهنگ عاشورا و گرامی‌داشت یاد و خاطره ۱۶۸ شهید شهرستان میناب خبر داد و تأکید کرد: این رویداد با تلفیق مفاهیم ارزشی و هفته صنایع‌دستی، فرصتی مغتنم برای پیوند نسل جدید با فرهنگ ایثار و حمایت از تولیدات هنرمندان بومی فراهم آورد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید بروشان امروز سه‌شنبه ۲ تیرماه با اعلام این خبر اظهار کرد: ویژه‌برنامه فرهنگی-هنری «کودکان عاشورایی» به همت این اداره و با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره اصناف شهرستان صحنه برگزار شد. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه افزود: این مراسم که با حضور پرشور کودکان، نوجوانان و خانواده‌های آنان همراه بود، با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ عاشورایی و مفاهیم متعالی ایثار و شهادت در میان نسل نوپا و گرامیداشت یاد ۱۶۸ شهید شهرستان میناب اجرایی شد. 

او ادامه داد: در این نشست، حماسه عاشورا و رشادت‌های شهدای گران‌قدر به زبانی ساده و در قالب فعالیت‌های هنری برای کودکان تشریح شد.

بروشان در ادامه به بخش نمایشگاهی این رویداد اشاره کرد و گفت: همزمان با این گردهمایی و در راستای برنامه‌های هفته صنایع‌دستی، نمایشگاه عرضه و فروش آثار هنرمندان و صنعتگران شهرستان صحنه نیز برپا شد. 

او افزود: این اقدام با هدف حمایت از هنرهای بومی و رونق بخشیدن به اقتصاد صنایع‌دستی صورت گرفت و هنرمندان خلاق شهرستان، آثار و تولیدات خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار دادند.

بروشان گفت: اجرای نوحه‌خوانی و سرودهای مذهبی توسط اعضای کانون پرورش فکری، برگزاری مسابقات فرهنگی و اهدای جوایز به برگزیدگان، از دیگر بخش‌های این مراسم بود که با استقبال خوب شرکت‌کنندگان مواجه شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه در پایان ضمن قدردانی از حضور مسئولان شهرستانی، از جمله اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداری و جمعیت هلال احمر، تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهای ترکیبی، بستری مناسب برای انتقال میراث معنوی و همچنین معرفی توانمندی‌های هنری هنرمندان این دیار به نسل‌های آینده است که با جدیت در دستور کار این اداره قرار دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040200173
مهدی خالوندی
دبیر مهدی ارجمند

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