به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیف‌الله رنجبر یکشنبه ۳۱ خردادماه با اعلام این خبر اظهار کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی و محصولات خانگی هزار میدان هزار بازار با هدف حمایت از هنرمندان و صنعتگران بومی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه و ایجاد زمینه برای عرضه مستقیم محصولات دست‌ساز در شهرستان روانسر برپا شده است.

رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی روانسر، افزود: در این نمایشگاه، ۱۰ غرفه به عرضه و نمایش آثار صنعتگران در رشته‌های احجام چوبی، میناکاری، البسه محلی، قلم‌زنی و گیوه‌بافی اختصاص یافته و تلاش شده است مجموعه‌ای متنوع از تولیدات اصیل و بومی در معرض دید عموم قرار گیرد.

او با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: نمایشگاه هزار میدان هزار بازار فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر مردم با هنرهای سنتی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و توسعه بازار فروش صنایع‌دستی شهرستان روانسر فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان روانسر تصریح کرد: این نمایشگاه از امروز، ۳۱ خردادماه، افتتاح شده و تا یک هفته آینده پذیرای بازدیدکنندگان، علاقه‌مندان و گردشگران خواهدبود.

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